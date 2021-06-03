США объявили о борьбе с коррупцией во всем мире

Усилия федеральных агентств США будут в большей степени направлены на коррупцию — в первую очередь речь идет о финансовых преступлениях. В качестве мер называются «шаги по модернизации существующего антикоррупционного законодательства»: это требуется для борьбы с преступниками, использующими криптовалюты и другие новые технологии.