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США объявили о борьбе с коррупцией во всем мире

Lenta.ruиещё 4
51 минуту назад
США сделают борьбу с коррупцией ключевой задачей своей внешней политики в сфере национальной безопасности, уделяя особое внимание шифрованию и кибербезопасности. Об этом говорится в меморандуме, который подписал президент Джозеф Байден, сообщает CNBC.
США объявили о борьбе с коррупцией во всем мире
Фото: Сarlos BarriaСarlos Barria
Усилия федеральных агентств США будут в большей степени направлены на коррупцию — в первую очередь речь идет о финансовых преступлениях. В качестве мер называются «шаги по модернизации существующего антикоррупционного законодательства»: это требуется для борьбы с преступниками, использующими криптовалюты и другие новые технологии.
«Мы смотрим на криптовалюты именно как на способ финансовых махинаций, ни в коем случае не имея ввиду ограничить новые технологии», — заявил телеканалу представитель властей.
Отмечается, что антикоррупционное направление политики — часть внешнеполитической программы Байдена, призванной действовать глобально в интересах американского среднего класса.
В апреле сын Байдена Хантер признал, что смог получить высокооплачиваемую работу в правлении украинской газодобывающей компании Burisma благодаря своей фамилии.
В мире,Джозеф Байден,Соединенные Штаты,
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