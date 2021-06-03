Белорусских почтальонов и рыбаков вооружат

Огнестрельное оружие и боеприпасы полагаются работникам предприятий с «особыми уставными задачами». В их число входит и «Белпочта». Сами почтальоны, водители, а также начальники узлов связи, участков, отделений, кассы получат пистолет или револьвер, а операторам связи полагается автомат.

Среди других предприятий, которые также будут обеспечены оружием, значатся инкассаторская служба, сотрудники лесных и охотничьих хозяйств, в том числе егеря, государственная фельдъегерская служба «Специальная связь» и другие. Есть также в списке и некоммерческие организации, например, спортивное объединение «Динамо» и Белорусское общество охотников и рыболовов, они получат охотничьи ружья и винтовки.