«Решил давить на жалость»: Скабеева о заявлении Зеленского по "Северному потоку-2"

2 июня президент Владимир Зеленский на встрече с делегацией конгресса США заявил, что «Северный поток – 2» «отключит Украину от поставок газа, а значит, отключит по меньшей мере от 3 млрд долларов в год». Глава государства посетовал, что, лишившись денег, Украина не сможет «платить за армию» и призвал «не давать такое оружие в руки врага».

Скабеева процитировала высказывание президента Украины и отметила, что он пытается «давить на жалость».

«Решил давить на жалость: не будет денег от транзита, не на что будет содержать армию. А значит и «агрессор» будет тут как тут. Железная логика», - отметила она.

«Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину, Белоруссию и Польшу. Резко против строительства газопровода выступали США, которые ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.