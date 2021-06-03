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«Решил давить на жалость»: Скабеева о заявлении Зеленского по "Северному потоку-2"

Алиса Селезнёва
1 час назад
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале оценила тактику президента Украины Владимира Зеленского на встрече с делегацией конгресса США и его заявление по газопроводу «Северный поток-2».
2 июня президент Владимир Зеленский на встрече с делегацией конгресса США заявил, что «Северный поток – 2» «отключит Украину от поставок газа, а значит, отключит по меньшей мере от 3 млрд долларов в год». Глава государства посетовал, что, лишившись денег, Украина не сможет «платить за армию» и призвал «не давать такое оружие в руки врага».
Скабеева процитировала высказывание президента Украины и отметила, что он пытается «давить на жалость».
«Решил давить на жалость: не будет денег от транзита, не на что будет содержать армию. А значит и «агрессор» будет тут как тут. Железная логика», - отметила она.
«Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину, Белоруссию и Польшу. Резко против строительства газопровода выступали США, которые ввели санкции против ряда компаний, задействованных в проекте.
Однако 19 мая стало известно, что США не будут вводить санкции против компании-оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки признала, что остановить готовый на 95% проект на территории третьих стран невозможно.
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