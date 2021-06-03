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Асад привился «Спутником V»

RT на русскомиещё 11
1 час назад
Президент Сирии Башар Асад привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Асад привился «Спутником V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на посла страны в Москве Рияда Хаддада.
«Да, вакцинировался», — сказал он.
Он отметил, что первая поступившая партия вакцины в Сирию использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц страны.
В мире,Башар Асад,Сирийская Арабская Республика,
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