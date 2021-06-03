"Слил из рабочего чата": Протасевич заявил о "подставе"

Бывший главный редактор оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич
высказал мнение, что его мог «подставить» человек, с которым у него был «личностный конфликт». Заявление Протасевича привел в своем журналистском расследовании телеканал
ОНТ.
Фото: © Telegram@Zheltyeslivy/Reuters TV/via REUTERS© Telegram@Zheltyeslivy/Reuters TV/via REUTERS
23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался Роман Протасевич, его задержали. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам.
По словам Протасевича, его мог подставить человек, связанный с хакерами, которые ранее занимались лжеминированиями.
«У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы», - рассказал он на допросе.
Журналист также отметил, что пришел к выводу о «подставе», так как рассказал о том, куда и на чем едет в рабочем чате, за 40 минут до вылета самолета.
«Там был и этот человек, и случается такая ситуация. ( ) Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу!» - заметил он.
При этом Роман Протасевич не назвал имени человека, с которым конфликтовал.