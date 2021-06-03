Байден расширил санкции против китайских компаний

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Исполнительный указ Байдена дополнил распоряжение Дональда Трампа о запрете американским инвесторам покупать и продавать ценные бумаги китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК), передает ТАСС

Байден увеличил число находящихся в черном перечне компаний с 48 до 59. Так, был добавлен ряд китайских фирм, которые занимаются технологиями, якобы связанными со слежкой за этническими меньшинствами КНР. Перечень, как отметили в Белом доме, будет обновляться «по мере необходимости». В документах утверждается, что внесенные в список компании причастны к нарушению прав человека.

Целью указа является обеспечение того, чтобы американские инвестиции не предоставлялись китайским компаниям, которые «подрывают безопасность или ценности Соединенных Штатов и их союзников», заявляют в Белом доме.

Запрет вступает в силу через два месяца – с 2 августа, однако инвесторам будет разрешено проводить сделки в течение следующего года, чтобы избавиться от пакетов акций находящихся в черном списке компаний.

Ранее Трамп запретил американцам и американским компаниям покупать ценные бумаги связанных с китайскими военными фирм.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Китай в «экономическом принуждении» других стран и пригрозил Пекину санкциями за «подавление демократии» в Гонконге. В марте Блинкен заявил о намерении Вашингтона выстраивать отношения с Пекином с позиции силы.

Глава МИД КНР Ван И на открытии китайско-американских переговоров на Аляске призвал США остановить ухудшение двусторонних отношений. По итогам встречи, закончившейся дипломатическим конфузом, Пекин призвал администрацию Джо Байдена избавиться от влияния политики Дональда Трампа на двусторонние отношения.