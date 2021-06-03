Байден расширил санкции против китайских компаний

В конце февраля Ван И заявил, что отношения с США отклонились
от нормального пути, так как «предыдущая администрация США
, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее». Он потребовал от США «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете».