Сотни россиян застряли в аэропорту Стамбула

сообщает «360». Около 300 российских туристов застряли в аэропорту Стамбула

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Самолет авиакомпании Pegasus должен был вылететь в Москву в 10.50 по местному времени, люди находятся в аэропорту более 10 часов.

По предварительной информации, россияне не могут улететь из Турции из-за того, что аэропорт Домодедово не дает разрешение на приземление борта Pegasus.

В пресс-службе столичной воздушной гавани пояснили, что решение о прилете рейса принимает не аэропорт.

«Вопрос в том, есть ли у авиакомпании разрешение на полет, или же его нет», — отметили в Домодедово и посоветовали обратиться за разъяснениями к перевозчику.

Одна из россиянок рассказала, что вылета из Стамбула ожидают 300 человек, среди них 50 детей. По ее словам, около 16.00-17.00 появилась информация, что Домодедово дало устное разрешение на приземление. Представители авиакомпании заявили, что необходимо дождаться соответствующего письма от аэропорта.

Около 20.00 туристам сообщили, что Pegasus договорился одной из российских авиакомпаний, и из Москвы вылетел самолет, который должен забрать ожидающих рейс пассажиров около часа ночи.

Тем, кого не устраивает ночной вылет, предложили вернуть деньги. Остальным начали менять посадочные талоны.

Россиянка сказала, что люди ведут себя спокойно, днем пассажирам раздали воду и покормили.