В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Сотни россиян оказались заблокированы в аэропорту Стамбула

Вероника Полынина
16 минут назад
Около 300 российских туристов застряли в аэропорту Стамбула, сообщает «360».
Сотни россиян застряли в аэропорту Стамбула
Фото: ТАССТАСС
Самолет авиакомпании Pegasus должен был вылететь в Москву в 10.50 по местному времени, люди находятся в аэропорту более 10 часов.
По предварительной информации, россияне не могут улететь из Турции из-за того, что аэропорт Домодедово не дает разрешение на приземление борта Pegasus.
В пресс-службе столичной воздушной гавани пояснили, что решение о прилете рейса принимает не аэропорт.
«Вопрос в том, есть ли у авиакомпании разрешение на полет, или же его нет», — отметили в Домодедово и посоветовали обратиться за разъяснениями к перевозчику.
Одна из россиянок рассказала, что вылета из Стамбула ожидают 300 человек, среди них 50 детей. По ее словам, около 16.00-17.00 появилась информация, что Домодедово дало устное разрешение на приземление. Представители авиакомпании заявили, что необходимо дождаться соответствующего письма от аэропорта.
Около 20.00 туристам сообщили, что Pegasus договорился одной из российских авиакомпаний, и из Москвы вылетел самолет, который должен забрать ожидающих рейс пассажиров около часа ночи.
Тем, кого не устраивает ночной вылет, предложили вернуть деньги. Остальным начали менять посадочные талоны.
Россиянка сказала, что люди ведут себя спокойно, днем пассажирам раздали воду и покормили.
12 апреля российские власти приостановили авиасообщение с Турцией на период с 15 апреля по 1 июня 2021 года, оставив два регулярных рейса в неделю. 31 мая ограничения были продлены до 21 июня.
В мире,Аэропорт Домодедово,Москва,Стамбул,Турция,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители