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Протасевич рассказал о том, как посадили самолет Ryanair в Минске

Газета.Ru
1 час назад
Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новый отрывок видео допроса задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
На записи Протасевич рассказывает, что произошло после посадки самолета Rayanair в Минске.
«Я подумал, что меня встречают с помпой — журналисты. Как известного персонажа, под софиты, звук камер, буду спускаться. И там стоял спецназ с оружием», — рассказывает Протасевич.
23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.
В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.
Ранее белорусский телеканал ОНТ опубликовал другой отрывок, в котором Протасевич выразил уверенность в том, что его подставили.
В мире,Видео,Роман Протасевич,ФСИН,Минск,
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