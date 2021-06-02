Белорусский телеканал ОНТ опубликовал новый отрывок видео допроса задержанного в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича

На записи Протасевич рассказывает, что произошло после посадки самолета Rayanair в Минске.

«Я подумал, что меня встречают с помпой — журналисты. Как известного персонажа, под софиты, звук камер, буду спускаться. И там стоял спецназ с оружием», — рассказывает Протасевич.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также сообщалось о задержании его девушки, россиянки Софии Сапеги.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.