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Арестованный офицер израильской разведки умер при загадочных обстоятельствах

Lenta.ru
36 минут назад
Офицер израильской военной разведки, который был арестован по решению военного трибунала еще в сентябре 2020 года и ожидал завершения закрытого судебного процесса, скончался при загадочных обстоятельствах, пишет издание Haaretz.
Арестованный офицер израильской разведки умер при загадочных обстоятельствах
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Судебные заседания проходили в закрытом режиме, так как материалы дела не подлежали огласке. В чем именно обвиняли покойного, не раскрывается. Не разглашается и его имя. Издание указывает, что публиковать эти данные запрещено.
Известно, что в ночь на 17 мая находившегося в следственном изоляторе мужчину обнаружили в тяжелом состоянии. Его доставили в больницу, где врачи в конечном итоге констатировали смерть.
«Слушания по делу офицера проходили за закрытыми дверями, был наложен приказ о полном запрете разглашения информации», — пишут журналисты Haaretz, отмечая, что дополнительный аналогичный приказ был издан после того, как разведчик скончался.
По данным издания, по факту смерти возбуждено внутреннее расследование. Результаты будут переданы военному прокурору.
В мире,Армия,Ближний Восток,ФСИН,Газета "Гаарец",
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