В среду в Кнессете прошло внеочередное специальное заседание, посвященное выборам, которые проходили путем тайного голосования. Парламентарии в алфавитном порядке за опустили в урну для голосования или бюллетень с именем кандидата, или, если кто-то решил воздержаться, чистый лист.