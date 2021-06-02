Индонезия откроет туристические коридоры с некоторыми странами

Подобные механизмы, по словам главы ведомства, "должны гарантировать, что у всех иностранных туристов отсутствует коронавирус и они готовы выполнять все предъявляемые местными властями требования". Вместе с тем министр не уточнил, каким именно будет порядок въезда граждан других стран.
В декабре прошлого года Джакарта ввела полный запрет на прибытие в страну иностранцев. Индонезия является лидером в Юго-Восточной Азии по количеству инфицированных коронавирусом - более 1,8 млн человек, из которых свыше 50,7 тыс. умерли.