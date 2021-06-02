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Индонезия намерена открыть туристические коридоры с некоторыми странами

Российская Газетаиещё 2
22 минуты назад
Власти Индонезии намерены открыть туристические коридоры с несколькими странами, в том числе Россией, Великобританией, Сингапуром и Францией. Об этом сообщает в среду газета The Jakarta Post со ссылкой на министра туризма и креативной экономики Сандиага Уно.
Индонезия откроет туристические коридоры с некоторыми странами
Фото: ТАССТАСС
"Правительство рассчитывает, что по мере улучшения ситуации вокруг пандемии коронавируса подобные механизмы туристических поездок будут открыты в кратчайшие сроки", - сказал глава ведомства. Он уточнил, что Индонезия "планирует открыть туристические коридоры с семью государствами, в том числе с Россией, Бельгией, Великобританией, Вьетнамом, Нидерландами, Сингапуром и Францией".
Подобные механизмы, по словам главы ведомства, "должны гарантировать, что у всех иностранных туристов отсутствует коронавирус и они готовы выполнять все предъявляемые местными властями требования". Вместе с тем министр не уточнил, каким именно будет порядок въезда граждан других стран.
В декабре прошлого года Джакарта ввела полный запрет на прибытие в страну иностранцев. Индонезия является лидером в Юго-Восточной Азии по количеству инфицированных коронавирусом - более 1,8 млн человек, из которых свыше 50,7 тыс. умерли.
В мире,Россия,Соединенное Королевство,Сингапур,Индонезия,Франция,
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