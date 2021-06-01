Саммит — это не подарок России, а возможность отстаивать американские интересы. <...> Там предстоит много работы, — отметила она на брифинге.

Жан-Пьер пояснила, что встреча двух лидеров является «наиболее эффективным способом понять планы и намерения России».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не строит никаких иллюзий и не ждёт исторических решений по итогам саммита президентов России и США, который пройдёт в Женеве. По его словам, лидеры двух стран обменяются информацией об угрозах, существующих в окружении своих стран и на глобальной арене.

25 мая официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, что Путин и Байден обсудят вопросы стратегической стабильности, а также ситуацию на Украине и в Белоруссии. Она подчеркнула, что американский лидер намерен поднять тему поддержки США территориальной целостности Украины. Псаки также добавила, что могут появиться новые темы.