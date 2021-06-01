В Белоруссии запретили российские телеканалы

В Белоруссии
прекращено вещание трех российских телеканалов, передает "Интерфакс" со ссылкой на Министерство информации республики.
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Как сообщили в ведомстве, такие каналы, как "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ (KHL TV channel)" и "Русская ночь", были исключены из списка разрешенных к распространению на территории страны.
В Мининформе отметили, что первым двум из указанных каналов не выдали разрешения на вещание на очередной период из-за выявленных в представленных на получение разрешения материалах фактов нарушения закона о рекламе.
При этом уполномоченные лица телеканала "Русская ночь" за получением нового разрешения на вещание в Белоруссии в ведомство не обращались. В министерстве добавили, что срок действия разрешения на распространение продукции иностранного СМИ в республике "без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи".