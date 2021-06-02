Washington Post: разведка США обнародует все данные об НЛО

Источник издания в Белом доме отметил, что официальные лица администрации вряд ли будут обсуждать вопрос об НЛО до появления отчёта. При этом до публикации документа ознакомится с ним вице-президент США Камала Харрис, также занимающая пост главы Национального космического совета.

Ранее стало известно, что неопознанные летающие объекты, сведениями о которых в настоящее время располагают США, с большой долей вероятности имеют земное происхождение. В частности, это могут быть беспилотные летательные аппараты России и Китая. Такую версию выдвинул астрофизик из американского Университета Рочестера Адам Фрэнк в статье, опубликованной The New York Times.