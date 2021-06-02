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Washington Post: разведка США обнародует все данные об НЛО

News.ruиещё 1
7 минут назад
Взгляды членов Республиканской и Демократической партий США наконец-то совпали. Политики объединились в вопросе серьёзности отношения к неопознанным летающим объектам (НЛО), сообщает Washington Post.
Washington Post: разведка США обнародует все данные об НЛО
Фото: pexels.compexels.com
Издание отмечает, что тему поднял в начале апреля экс-директор ЦРУ Роберт Вулси. Он заявил, что к такому явлению, как НЛО, стал относиться «не так скептически, как раньше».
Что-то происходит, что удивляет целую серию умных самолётов, опытных пилотов, — пояснил Вулси.
Затем были выступления об НЛО сенатора-республиканца Марко Рубио, экс-президента США Барака Обамы. Теперь, как подчёркивает Washington Post, всю имеющуюся в распоряжении американского правительства информацию решено обнародовать. Сделает это директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс. В июне она представит отчёт с несекретной информацией о необъяснимом воздушном явлении (НВЯ).
Источник издания в Белом доме отметил, что официальные лица администрации вряд ли будут обсуждать вопрос об НЛО до появления отчёта. При этом до публикации документа ознакомится с ним вице-президент США Камала Харрис, также занимающая пост главы Национального космического совета.
Ранее стало известно, что неопознанные летающие объекты, сведениями о которых в настоящее время располагают США, с большой долей вероятности имеют земное происхождение. В частности, это могут быть беспилотные летательные аппараты России и Китая. Такую версию выдвинул астрофизик из американского Университета Рочестера Адам Фрэнк в статье, опубликованной The New York Times.
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