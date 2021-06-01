Из Белоруссии в Крым: Лукашенко допустил запуск авиарейсов

Александр Лукашенко Президент Белоруссии заявил , что власти республики и российская сторона проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым . Об этом сообщает во вторник агентство БелТА.

Reuters

"Украина закрыла для нас небо. У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали, - приводит агентство слова Лукашенко. - Я думаю, тут не будет проблем, закрыли небо - ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым". По словам Лукашенко, он сказал президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Сочи: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают". Как пишет БелТА со ссылкой на Лукашенко, поручение относительно проработки вопроса о полетах в Крым уже дано компетентным ведомствам.

29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что на встрече в Сочи не обсуждался вопрос о возможности организации полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" в Крым.

Владимир Путин вместе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко поручили министерствам транспорта двух государств проработать вопросы воздушного сообщения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В частности организовать все аспекты воздушного сообщения необходимо с учетом наступающего периода отпусков и большого количества граждан республики, желающих приехать на Черноморское побережье России , а также, «что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину».

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«Обсуждались вопросы организации воздушного движения с учетом решения европейских властей, многих авиакомпаний, которые перестали летать через воздушное пространство (Белоруссии, прим. ред), с учетом того, что "Белавиа" больше нежеланный гость в европейских городах», - сказал Песков.

Также представитель Кремля прокомментировал ситуацию с самолетом Ryanair, который совершил экстренную посадку в Минске . В частности, Россия выступает против множественных расследований и является сторонником серьезного подхода, основанного на соответствующих положениях международного права.

Белорусская авиакомпания «Белавиа» не планирует выполнять рейсы в Крым. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» сообщил генеральный директор предприятия Игорь Чергинец

Он пояснил, что для начала полетов должно появиться политическое признание Крыма как части России.

«Будет политическое решение — будем смотреть», — заявил Чергинец, напомнив, что лайнеры «Белавии» периодически летали на полуостров, когда тот находился в составе Украины.



«То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли — мы не летаем. Снизили — летаем», — указал он на экономическую сторону вопроса.

29 мая первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков рассказал, что «Белавиа» планирует «наращивать полеты в тех странах, где пускают». По его словам, актуальны направления во все страны СНГ, в том числе российские: Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай. «Есть масса прекрасных уголков России, которые нужно развивать белорусам с точки зрения туристического направления», — добавил он.

Ряд европейских государств запретил белорусским авиаперевозчикам использовать небо для полетов после инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержанием создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича . В список стран, которые ограничили рейсы в Белоруссию, вошли Эстония, Украина, Литва, Латвия (перевозчик AirBaltic), Сингапур, Польша (авиакомпания LOT) и другие. С 29 мая Россия осталась единственным направлением, через воздушное пространство которого смогут летать белорусские авиакомпании.

После этого Чергинец раскритиковал решение стран закрыть для нее воздушные коридоры. На своей странице в Facebook он назвал такие действия «подлостью», «фашистской извращенностью» и «попранием основ демократии».

У белорусской авиакомпании «Белавиа» есть уникальный шанс стать первым иностранным авиаоператором в Крыму, заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

РИА Новости

«Политическая конъюнктура меняется быстро, и нишу экономической выгоды могут молниеносно перехватить другие иностранные авиакомпании, с которыми переговоры уже ведутся», – рассказал он РИА «Новости».

Он также отметил, что после произошедшего с самолетом Ryanair и отменой рейсов белорусской авиакомпании «Белавиа» нельзя «откидывать шанс» с полетами в Крым.

Чегринец считает, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.

Заявление генерального директора белорусской авиакомпании «Белавиа» Игоря Чергинеца о том, что фирма пока не планирует выполнять рейсы в Крым, вызвало бурю негодования среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 1 мая в социальной сети Facebook.

«Нормальный ход. Мы им деньги, а они нам дулю!» — пишет Ольга С.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что белорусская компания, которой Российская Федерация оказала непосильную помощь, предоставляя способы получить прибыль за счёт использования рейсов в России, таким наглым способом отказывается от перевозок в Крым.

«Владимир Путин в прошлом году отмечал, что транспортное сообщение между Крымом и Белоруссией отсутствует из-за позиции Александра Лукашенко, стремящегося, по его словам, выстраивать добрососедские отношения с Украиной», — напомнила Вера К.

Некоторые комментаторы пророчат Лукашенко незавидную судьбу, если он продолжит вести крайне странную политику в отношении России.

«Ох, не удастся Лукашенко усидеть одним местом на двух стульях, придётся принимать решение о том, с кем он», — прогнозирует Viktoria L.

Часть людей предположили, что авиаперевозчик просто не хочет портить отношения с Западом. Именно с этим граждане связывают отказ посещать территорию Крыма.

«Просто «Белавиа» хочет летать по всему миру. Но раз в отношении Крыма введены санкции, то любая компания, которая там будет иметь бизнес, подпадет под эти санкции. Сейчас у «Белавиа» всё не так страшно, но если её самолёты будут летать в Крым, то её на международный рынок уже могут и не пустить. Лукашенко в угоду своим амбициям подставил национального авиаперевозчика и бюджет страны, пополнявшийся за счёт транзита национального воздушного пространства. Помимо чисто финансовых потерь и потери доли рынка авиаперевозок, Лукашенко получил колоссальный имиджевый удар, да еще и увлекает в этот омут за собой Россию», — считает Кирилл Л.

Ряд пользователей оказались убеждены, что «Белавиа» просто столкнулась с обстоятельствами непреодолимой силы и не способна физически выполнять авиаперевозки на территорию российского Крыма.

«У всего должно быть логическое объяснение. Не может так поступить «Белавиа» после того, как ей жизнь сохранили за счёт российских маршрутов и субсидий. Запрет на пролёт «Белавиа» идёт от стран Восточной Европы — этаких лимитрофов от политики, а весь самолетный парк у Белавиа в лизинге от стран Западной Европы. Лизинг — это наследие распада СССР, все постсоветские страны попали в эту ловушку — перестали мы делать свои самолеты, поэтому и надо ценить то, что сейчас, пусть плохонький, но свой есть в России. Если «Белавиа» полетит в Крым, то самолеты по договору лизинга у них просто отожмут. И тогда, ничего не поможет выжить компании. Тут нужно Батьке как можно быстрее эти самолеты выкупать, а как все понимают, денег на это у него нет», — написала Лина Р.

Нашлись и те, кто призвал российское руководство оказать влияние на Лукашенко, чтобы тот перестал ставить палки в колёса отношений между Россией и Белоруссией.

«Все думали, что Лукашенко показал крепкие яйца, а они опять оказались с гнильцой. Может, пора уже дать ему понять, что подобные фокусы с Россией уже не прокатят?» — задаётся вопросом Олег Е.

«Рано или поздно Минск установит прямое авиасообщение с Республикой Крым, никуда в «Белавиа» не денутся», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель комитета Госдумы по делам СНГ, коммунист Леонид Калашников . Ранее авиакомпания «Белавиа» отказалась от приглашения открыть рейсы на Симферополь, мотивируя тем, что Белоруссия не признает полуостров частью России.

РИА Новости

«Сама жизнь должна убедить Лукашенко признать Крым российским. Это касается не только Белоруссии. Своим недавним собеседникам из других стран СНГ я говорил: «Вы сколько угодно можете называть себя союзниками Москвы, когда вам нужна российская помощь. Но ясно же, что вы не станете воевать за своего союзника, если вы до сих пор даже не признали Крым российским. В таком случае вы – неполноценные союзники», – заявил секретарь ЦК КПРФ по международным делам, председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Глава государства не может прямо об этом сказать своим коллегам из бывшего СССР, поскольку он связан определенными президентскими обязанностями, дипломатическим этикетом, предполагает депутат-коммунист.

«Но я и мои коллеги прямо об этом говорят. На будущее: когда наши неполноценные союзники окажутся под угрозой и запросят у Москвы защиты, мы не будем им помогать, так как они ранее не признали Крым частью нашей страны», – предупредил Калашников.

«Мне коллега-депутат из одной бывшей союзной республики жаловался: мол, мы находимся в окружении. Если мы признаем Крым, нашей республике Запад перестанет помогать и так далее». Я отвечаю: «Вот Белоруссия не признала полуостров частью России. И в отношениях с Западом это ей нисколько не помогло. Так что Запад все равно не станет вас спасать». А в целом мое мнение таково: ситуация подталкивает нас, Белоруссию, Армению, Киргизию к тому, чтобы создавать большое союзное государство, возвращаться к СССР», – считает Калашников.

Ранее Калашников заявил, что признание Крыма должно стать официальным, публичным условием статуса союзника России.

Ведущий эксперт белорусского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич считает, что признать Крым российским президента Александра Лукашенко может заставить только какая-то еще более серьезная угроза его власти, чем нынешние угрозы.

«Какие именно? Трудно себе представить. Пока в Минске нет ощущения, что Москва ставит в качестве жесткого условия своей поддержки признание Крыма частью России. Нет и утечек с переговоров о том, чтобы российские официальные лица предлагали Белоруссии сделку вроде «признание Крыма в обмен на деньги» или что-то вроде этого. Этот фактор и определяет поведение Лукашенко», – пояснил белорусский политолог.

«Нет в Минске и уверенности в том, что Россия собирается присоединить Белоруссию, лишить ее государственности. Как это видится из Минска, в Москве хотят лишь теснее привязать Белоруссию к России в экономической, дипломатической, военной и других сферах, сделать ее более зависимой от России. Игра в «дорожные карты» – это как раз такая политика на постепенное лишение Белоруссии права вести независимую внешнюю, военную и социально-экономическую политику. Белоруссия этому всячески сопротивлялась ранее и сопротивляется до сих пор», – напомнил Карбалевич.

Лидеры стран Евросоюза на своей недавней встрече в верхах обсудили опасность поглощения Белоруссии со стороны России, сообщила испанская газета Pais. Глава Евросовета Шарль Мишель даже настоял, чтобы дебаты носили максимально конфиденциальный характер, – лидерам стран запретили пользоваться телефоном, пишет газета. По мнению источников издания, эта мера позволила политикам открыто выразить свое мнение о возможных последствиях в связи с инцидентом.

Источники считают, что на этой встрече обсуждался риск того, что президент Владимир Путин, якобы «воспользуется растущей изоляцией Александра Лукашенко, чтобы включить Белоруссию в своего рода федерацию». В статье отмечается, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель был первым, кто упомянул о «риске поглощения Белоруссии».

На переговорах в Сочи, состоявшихся в минувшие выходные, Лукашенко детально проинформировал российского коллегу Владимира Путина о ситуации вокруг борта Ryanair. Путин поручил МИД России отслеживать судьбу задержанной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги.