Генсек ОБСЕ посетит Москву

Фото: Estonian Presidency/Flickr Estonian Presidency/Flickr

«В середине июня она приедет в Москву, и у вас, наверное, будет возможность ее поспрашивать в том числе на пресс-конференции с министром иностранных дел», — сказал Лукашевич.

В свою очередь, Шмид уточняла, что поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.

Ранее представителям Крыма не позволили выступить на совещании в ОБСЕ, где обсуждались демократические процессы.