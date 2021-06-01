В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Генсек ОБСЕ посетит Москву

Газета.Ru
56 минут назад
Генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хельга Мария Шмид посетит Москву в середине июня. Об этом заявил постпред России при организации Александр Лукашевич, пишет РИА «Новости».
Генсек ОБСЕ посетит Москву
Фото: Estonian Presidency/FlickrEstonian Presidency/Flickr
«В середине июня она приедет в Москву, и у вас, наверное, будет возможность ее поспрашивать в том числе на пресс-конференции с министром иностранных дел», — сказал Лукашевич.
В свою очередь, Шмид уточняла, что поучаствует в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он пройдет 2-5 июня в очном формате в КВЦ «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.
Ранее представителям Крыма не позволили выступить на совещании в ОБСЕ, где обсуждались демократические процессы.
Во вторник, 27 апреля, он и глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина поучаствовали во встрече, организованной под шведским председательством. Темой совещания стало «Демократическое законотворчество: обеспечение участия».
В мире,Политика,Александр Лукашевич,ОБСЕ,РИА Новости,Москва,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители