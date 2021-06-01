Израиль отказался от большинства ограничений по COVID

Израиле с 1 июня отменены почти все ограничения, которые вводились из-за пандемии коронавируса, кроме обязательного ношения масок в общественных местах в закрытых помещениях и требования для въезжающих в страну проходить карантин, пишет Times of Israel.

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Издание уточняет, что отменяются все ограничения на численность собраний. Кроме того, израильтянам больше не нужно для допуска куда бы то ни было предъявлять документ о вакцинации или о выздоровлении после COVID-19, передает «Интерфакс»

На следующей неделе в Израиле начнут прививать от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет. В возрастной группе от 20 лет и старше вакцинировались более 70% населения. Газета отмечает, что ежедневный прирост заболеваемости COVID-19 резко снизился, в субботу за сутки выявили 12 новых случаев заражения, в воскресенье – только четыре.

Всего в стране с населением чуть больше 9 млн человек было выявлено 839475 случаев заражения коронавирусом, умерли 6412 заболевших.

Израиль сохраняет ограничения на въезд для граждан в отношении ряда стран, в том числе и России, которая в настоящее время находится в «красном списке» по эпидемиологической опасности. Прибывающие в Израиль должны по прилете сдавать тест на коронавирус, а также иметь результаты еще одного теста, сделанного за 72 часа до вылета.