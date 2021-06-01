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Грузия с 1 июня открыла сухопутные границы для туристов

BFM.RUиещё 9
2 часа назад
Грузия с 1 июня открывает для туристов закрытые с марта 2020 года из-за пандемии COVID-19 сухопутные границы с Россией, Турцией, Арменией и Азербайджаном. На долю этих стран традиционно приходится наибольший турпоток, передает «Интерфакс».
Грузия открыла сухопутные границы
Фото: ТАССТАСС
По решению грузинских властей сухопутную границу страны можно будет пересечь с полным сертификатом вакцинации и отрицательным результатом ПЦР-теста или только с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанным за последние 72 часа. На третий день после пересечения границы необходимо будет провести повторный тест.
При этом всем въезжающим рекомендуется иметь медицинскую страховку.
В стране ожидают, что смогут восстановить туристические потоки во второй половине 2021 года. В частности, как в Минэкономразвития, так и в Минфине республики прогнозируют, что восстановление туриндустрии, являющейся одним из ключевых секторов экономики Грузии, в этом году может быть на уровне 40-45% по отношению к «доковидному» 2019 году.
В 2020 году Грузию посетили более 1,7 млн иностранных визитеров — в 5,3 раза меньше, чем в предыдущем году. Туристов из этого числа было 1,88 млн человек (снижение в 4,7 раза). Доходы от международного туризма в прошлом году составили 541,7 млн долларов — в шесть раз меньше, чем в 2019 году.
За четыре месяца этого года Грузию посетили 220,5 тысячи иностранцев — это в 6,1 раза меньше, чем в январе — апреле 2020 года.
В мире,Минэкономразвития,Минфин,Интерфакс,Россия,Грузия,Армения,Азербайджан,Турция,
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