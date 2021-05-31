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Кипр закрыл воздушное пространство для рейсов из Белоруссии

ТАСС
10 минут назад
Министерство транспорта, коммуникаций и общественных работ Республики Кипр сообщило в понедельник о закрытии воздушного пространства страны для самолетов, выполняющих авиарейсы из Белоруссии, и введенном запрете для кипрских авиалайнеров на совершение полетов над территорией этой страны. Представитель министерства сообщил, что воздушное сообщение между двумя странами было приостановлено еще три дня назад и что 28 мая авиационные власти Кипра распространили соответствующее предупреждение для воздушных судов (NOTAM).
Кипр закрыл небо для Белоруссии
Фото: belavia/facebook.combelavia/facebook.com
"Всем операторам воздушных судов, зарегистрированных в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять авиарейсы в/из аэропортов Республики Кипр", - отмечается в уведомлении.
В нем также указано, что и кипрские самолеты не могут входить в воздушное пространство Белоруссии и пользоваться услугами расположенных на ее территории аэропортов.
Кроме того, в NOTAM говорится, что авиарейсы между Кипром и Белоруссией уже приостановлены, однако запрет не касается гуманитарных рейсов, самолетов скорой помощи и воздушных судов, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.
В реестре Минтранса официальный документ о рассылке этого уведомления датируется 11:59 28 мая.
Введенный Кипром запрет на полеты в Белоруссию является реакцией островного государства на историю, произошедшую 23 мая с рейсом авиакомпании Ryanair, который следовал по маршруту Афины - Вильнюс и приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки и проверки борта информация о минировании не подтвердилась. Позже в Минске уточнили, что на борту находился разыскиваемый властями основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали. В тот же день вечером самолет вылетел из Минска и приземлился в Вильнюсе.
В мире,Роман Протасевич,Минтранс РФ,Кипр,Беларусь,
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