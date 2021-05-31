Кипр закрыл небо для Белоруссии

Министерство транспорта
, коммуникаций и общественных работ Республики Кипр
сообщило в понедельник о закрытии воздушного пространства страны для самолетов, выполняющих авиарейсы из Белоруссии
, и введенном запрете для кипрских авиалайнеров на совершение полетов над территорией этой страны. Представитель министерства сообщил, что воздушное сообщение между двумя странами было приостановлено еще три дня назад и что 28 мая авиационные власти Кипра распространили соответствующее предупреждение для воздушных судов (NOTAM).