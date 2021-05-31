Кипр закрыл небо для Белоруссии

Министерство транспорта , коммуникаций и общественных работ Республики Кипр сообщило в понедельник о закрытии воздушного пространства страны для самолетов, выполняющих авиарейсы из Белоруссии , и введенном запрете для кипрских авиалайнеров на совершение полетов над территорией этой страны. Представитель министерства сообщил, что воздушное сообщение между двумя странами было приостановлено еще три дня назад и что 28 мая авиационные власти Кипра распространили соответствующее предупреждение для воздушных судов (NOTAM).

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"Всем операторам воздушных судов, зарегистрированных в Республике Беларусь, не разрешается входить в воздушное пространство и/или выполнять авиарейсы в/из аэропортов Республики Кипр", - отмечается в уведомлении.

В нем также указано, что и кипрские самолеты не могут входить в воздушное пространство Белоруссии и пользоваться услугами расположенных на ее территории аэропортов.

Кроме того, в NOTAM говорится, что авиарейсы между Кипром и Белоруссией уже приостановлены, однако запрет не касается гуманитарных рейсов, самолетов скорой помощи и воздушных судов, оказавшихся в чрезвычайной ситуации.

В реестре Минтранса официальный документ о рассылке этого уведомления датируется 11:59 28 мая.