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Чехия потребует у РФ компенсации за взрывы во Врбетице

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Власти Чехии подготовили запрос к России, где потребуют компенсации за ущерб от взрывов боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году. Об этом заявил министр иностранных дел страны Якуб Кулганек, пишет ТАСС.
Прага потребует компенсации у Москвы за взрывы во Врбетице
Фото: Dalibor Gluck/CTK Photo/Global Look PressDalibor Gluck/CTK Photo/Global Look Press
"Мы работаем над этим (получением компенсации) совместно с юристами министерства финансов. У нас уже готов определенный проект", - сказал министр.
Кулганек уточнил, что Прага ждет необходимой информации от ведущих расследование органов, после чего обратится к Москве. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.
Ранее все высланные российские дипломаты покинули Чехию. 17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов.
По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.
В мире,Якуб Кулганек,Минфин,МИД,ИТАР-ТАСС,Россия,Чешская Республика,Прага,
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