«Все хотят лечь под Байдена»: как шпионский скандал отразится на странах ЕС

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Министр обороны Дании Трине Брамсен заявила, что правительство страны отказывается комментировать спекуляции в СМИ относительно датских разведслужб. Так она отреагировала на публикации целого ряда европейских изданий, согласно которым агентство национальной безопасности США (АНБ) использовало датские информационные сети для шпионажа за высокопоставленными должностными лицами в Швеции, Норвегии , Франции и Германии.

"Позиция датского правительства ясна - систематические нападки на наших близких союзников неприемлемы. Это устоявшийся принцип, которого придерживаются датские власти", - отметила Брамсен.

Берлин также достаточно сдержанно отреагировал на появившуюся информацию. По словам официального представителя правительства ФРГ, власти Германии приняли к сведению эти данные и находится в контакте со всеми релевантными для расследования национальными и международными ведомствами.

"Хочу попросить понимания, что правительство ФРГ не комментирует дела, касающиеся... деятельности спецслужб. Таким образом заявление о том, соответствует ли сообщение действительности, не сделано. Правительство ФРГ сообщает по этой теме, прежде всего, в соответствующие органы в немецком Бундестаге", - добавил Зайберт.

Однако во Франции и Швеции предположительное участие Дании в слежке США за европейцами вызвало негативный отклик. Так, госсекретарь при французском МИД Клеман Бон объявил, что это чрезвычайно серьезной проступок, если эта информация подтвердится. "Это очень серьезно. Мы должны проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой", - указал представитель ведомства. Швеция вместе с Норвегией потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованных данных. Шведский министр обороны Петер Хультквист заявил телеканалу ТВ2, что страна требует полной информации по этому вопросу. Он также добавил, что обсудил эту тему со своим норвежским коллегой Франком Бакке-Енсеном.

"Мы требуем полной информации по вопросам, касающимся шведских граждан, компаний и интересов. И мы должны увидеть ответ политиков в Дании", - подчеркнул Хультквист.

Как следила Дания

В первых рядах данные об участии Дании в слежке за европейскими политиками опубликовала немецкая газета Süddeutsche Zeitung, выводы о слежке за европейцами стали результатом расследования в датской службе военной разведки, которое охватывало период 2012-2014 годы. В частности, АНБ отслеживало контакты канцлера Германии Ангелы Меркель, тогдашнего министра иностранных дел (нынешний президент ФРГ) Франка-Вальтера Штайнмайера и кандидата в канцлеры от Социал-демократической партии Пеера Штайнбрюка. Следом за материалом газеты SZ схожую информацию опубликовали датский, шведский и норвежский телеканалы DR, SVT и NRK, французская газета Le Monde и немецкие телеканалы NDR и WDR. Все СМИ ссылаются на источники в разведке Дании, но власти страны не знали о действиях США вплоть до 2015 года, предположительно, из-за этого в том же году свой пост покинул глава датской спецслужбы Томас Аренкиль.

Как отмечает DR, группа из четырех хакеров и аналитиков датской разведки вела слежку за ведущими европейскими политиками в условиях строгой секретности, операция проходила под кодовым названием "Рогоз" (Dunhammer). При этом спецслужбы Дании предоставили США доступ на станцию возле Копенгагена, откуда и осуществлялась прослушка за европейскими политиками, в том числе датским МИД и минфином . Один из объектов слежки - Пеер Штайнбрюк - назвал эту информацию политическим скандалом. По мнению политика, тот факт, что датские власти шпионили за своими партнерами, показывает, "что они, скорее, что-то сами по себе".

"Это абсурдно, что дружественные разведывательные службы действительно перехватывают и шпионят за высокопоставленными представителями других стран", - объявил Штайнбрюк.

При этом информация о слежке США за европейскими политиками далеко не сенсация, скандал длится с 2013 года, с момента обнародования соответствующих данных со стороны экс-агента АНБ Эдварда Сноудена . Однако о какой-либо связи Дании с этой историей ранее не было известно. Важный момент также заключается в том, что пост президента США занимает Джо Байден , бывший вице-президентом в администрации Барака Обамы , при котором и вспыхнул "шпионский скандал". Придя к власти, нынешний глава Белого дома сделал особый упор на восстановления связей США и Европы по треку трансатлантического партнерства.

"Горькая пилюля для Европы"

Тем не менее, новый виток скандала, скорее всего, не сильно отразится на попытках Байдена наладить отношения с Евросоюзом и, прежде всего, с Германией, считают опрошенные "Газетой.Ru" эксперты. С точки зрения научного директора Российско-германского форума Александра Рара, к подобной американской политике в Европе уже привыкли.

"Немецкие политики открыто говорят: что мы можем делать, у американцев такие задачи, они обеспечивают безопасность Европы, пусть следят за нашими политиками. Конечно, это очень неприятная ситуация и политики чувствуют себя не слишком хорошо. Они видят, что им не доверяют", - добавил эксперт.

Это отношение не афишируется, потому что сейчас в Европе такая атмосфера, что все хотят "лечь" под Байдена и не ссорится с США, продолжил Рар, все же еле-еле пережили виток развода в трансатлантических отношениях при прошлом президенте США Дональде Трампе . С этим согласен и научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.

"В данном случае Европа как не совсем самостоятельный субъект международных отношений, скорее всего, в очередной раз проглотит эту горькую пилюлю, запьет сладкой водичкой - риторикой Байдена - и все продолжится в прежнем режиме. Никаких серьезных последствий от этого скандала не было еще в период Барака Обамы , поэтому сейчас их также не будет", - отметил эксперт.

Лично на Байдене это также вряд ли скажется, он свысока смотрит на Европу, уверен Сокольщик, возможно, на каком-то непродолжительном этапе эта история будет болезненной, к примеру месяц или два, но не более того.

Европейский раскол

Впрочем, если эксперты не видят какой-либо серьезной угрозы для США из-за этой информации, то в отношении возможных последствий для Дании и Евросоюза они несколько расходятся. Так, Александр Рар из Российско-германского форума считает, что датские власти уже чуть ли не извиняются и говорят, что сам "шпионский скандал" произошел при прежнем правительстве.

"Она попытается выкрутиться, но по факту эта история никого не удивляет, потому что американцы этим занимаются много лет. И то, что США не доверяют той же Германии, в частности из-за "Северного потока - 2", давно не секрет.

В Европе даже были отдельные страны, к примеру, Польша, которые просили американцев быть жестче с немцами. То есть разлад идет в самом Евросоюзе, но об этом стараются громко не говорить", - указал эксперт.

В то же время, Лев Сокольщик из НИУ ВШЭ уверен, что этот скандал, вероятно, негативно повлияет на европейскую солидарность. По его мнению, уже наблюдается довольно фундаментальная тенденция на ухудшение понимания между различными странами Евросоюза.