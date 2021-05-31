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Все высланные российские дипломаты покинули Чехию

Газета.Ruиещё 3
4 часа назад
Последняя группа попавших под сокращение российских дипломатов выехала из Чехии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя посольства России в Праге Марию Семенову.
Месть за Врбетицу: более 100 российских дипломатов покинули Чехию
Фото: ТАССТАСС
"Группа из 60 представителей российских загранучреждений в Праге вылетела в понедельник в 16.00 (17.00 мск) в Москву", - рассказала представитель дипломатической миссии.
29 мая из Чехии выехала группа из 54 сотрудников посольства.
17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.
14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, на данный момент в нем числятся только Чехия и Соединенные Штаты. В МИД Чехии в свою очередь заявили, что решение Москвы включить республику в список недружественных стран рассматривается "как еще один шаг к обострению отношений" не только с Прагой, но и с Евросоюзом и его союзниками. Чешский президент Милош Земан назвал решение России "глупостью".
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