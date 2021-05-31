Месть за Врбетицу: более 100 российских дипломатов покинули Чехию

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры Министерство иностранных дел России
объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек
потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.