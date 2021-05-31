В Бундестаге призвали наказать США за прослушку Меркель

«Прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Здесь нужны ответные меры», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Бундестага Вальдемар Гердт.

Фото: Reuters Reuters

«Информация о прослушке лидеров ФРГ со стороны США не впервые становится достоянием общественности. В прошлый раз Германия отреагировала достаточно вяло, и я не думаю, что сейчас что-то изменится», – отметил депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

При этом, по словам политика, новая публикация расследования о шпионаже «вновь подтверждает тезис о том, что в политике нет друзей, а бывают только общие интересы».

«К сожалению, интересы США всегда намного выше интересов их партнеров. В отличие от Вашингтона, Москву и Берлин связывают взаимовыгодные отношения, и это правильно. Когда ты считаешься с интересами другого государства, ты в итоге приходишь к нормальному миропорядку. Поэтому я считаю, что США давно пора наказать за их гегемонию», – считает Гердт.

По мнению собеседника, прослушивание лидеров ФРГ – это вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

«Более того, прослушка велась по государственной инициативе США. Поэтому здесь нужны серьезные ответные меры», – добавил парламентарий.

«Но, к сожалению, мы недостаточно независимы и суверенны, чтобы наказать Вашингтон. В частности, наши экономика, политика, служба безопасности и СМИ очень сильно зависят от американской опеки, что не позволит нам адекватно отреагировать на этот инцидент. Боюсь, что официальный Берлин промямлит что-то невнятное и все», – предположил Гердт.

Парламентарий отметил, что публикация новых данных расследования о шпионаже также может быть связана с предстоящей встречей президентов России и США, которая состоится 16 июня в Женеве.

«В политике ничего не бывает случайным. Более того, я не думаю, что эта информация стала известна только вчера. На мой взгляд, подобные медиа-вбросы всегда имеют под собой какую-то подоплеку», – пояснил Гердт.

Собеседник предположил, что Москва не станет использовать эту тему на переговорах с Вашингтоном.

«Для Байдена этот вопрос будет неприятен, поэтому обе стороны постараются его обойти», – прогнозирует Гердт.

«В ответ Байдену придется немного сгладить углы своей привычной риторики в качестве учителя всего мира в отношении правил демократического устройства. К тому же, США давно утратили право на эту роль», – заключил парламентарий.

Напомним, в воскресенье ряд СМИ в Германии, Дании, Швеции и Франции сообщили о том, что датские спецслужбы помогали АНБ следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник Spiegel обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена . С тех пор история обрастала все новыми подробностями – выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами целей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону канцлера Ангелы Меркель.

В правительстве Германии заявили, что не знали о слежке из Дании, о сложившейся ситуации канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало известно из опубликованного материала.

Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений по поводу обнародованной информации. АНБ и Служба военной разведки Дании также не стали комментировать историю со шпионажем.

Тем временем Париж назвал «чрезвычайно серьезным» сообщение о слежке США и Дании за европейскими политиками.