Обзор иноСМИ: «Путин хочет заполучить Северный полюс»

Борьба с Лукашенко ударит по кошелькам украинцев
После инцидента с самолетом Ryanair в Минске
власти Украины
закрыли небо для белорусских самолетов и запретили импорт электричества из Белоруссии
и России
. Как отмечает
УНИАН, это может спровоцировать спекуляции на внутреннем рынке электроэнергии, а также привести к прекращению поставок топлива в страну (но только в крайнем случае, считают украинские эксперты).
УНИАН спросило экспертов о возможном ответе Минска на украинские санкции. Украина «катастрофически» зависит от импорта нефтепродуктов из РФ и Белоруссии (на них приходится 60-70 процентов потребляемого в стране дизеля и автогаза). Минск также поставляет Киеву
около 30 процентов бензина. Если поставки прекратятся, дефицита и повышения цен не избежать. «Если идиоты возьмут вверх, то тогда возникнут проблемы. К сожалению, проблемы возникнут не у идиотов, а у тех, кто пользуется автомобилями», - заявил эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев
.
«Путин хочет заполучить Северный полюс»
Изменение климата начало влиять на человечество гораздо раньше, чем ожидалось. Некоторые климатические модели показывают, что в ближайшие десятилетия районы вблизи экватора станут непригодными для проживания людей; тем временем тающий в Арктике ледяной щит привлекает внимание России, отмечает
автор иранского агентства Fararu.
Объемы льда в Северном Ледовитом океане сокращаются летом и растут зимой, но с 1980 года льдов становится все меньше. Ученые считают, что к 2050 году океан вообще перестанет замерзать летом. «Это будет очень плохой новостью для России. Большая часть границы России в районе Северного полюса покрыта льдами, естественными защитниками страны от военного вторжения», - отмечает автор. Он подчеркнул, что стремление Владимира Путина
стать лидером в Арктике понятно, но за лидерство будут бороться и США. Россиянам и американцам придется приложить немало усилий, чтобы не допустить войны в Арктике.
Атакующие американцев НЛО связали с Россией и Китаем
Недавно в соцсетях появилась видеозапись экрана радара, на котором видно, как неопознанный летающий объект кружит вокруг военного корабля США. Как сообщает
Fox News, Ник Поуп, изучающий НЛО для британского Минобороны
, считает, что это могли быть дроны России и Китая.
Чаще всего аббревиатура НЛО вызывает мысли о инопланетянах, но речь может идти о шпионаже одной из стран, располагающей продвинутыми технологиями. Поуп подчеркнул, что причастность Москвы или Пекина к инцидентам была бы возмутительной. Эксперт отметил, что «это ненормально» и призвал немедленно расследовать инцидент.
США шпионили за Меркель
Агентство национальной безопасности
(АНБ) США использовало партнерские отношения с отделом внешней разведки Дании для слежки за высокопоставленными политиками европейских стран, в том числе за канцлером Германии Ангелой Меркель
. Об этом сообщает
Reuters со ссылкой на датскую телекомпанию DR.
Сама DR ссылается на девять неназванных источников и утверждает, что эти выводы являются результатом внутреннего расследования, проведенного в 2015 году Службой военной разведки Дании относительно АНБ. В расследовании утверждается, что с 2012-го по 2014 год АНБ использовало датские информационные кабели, чтобы шпионить за высокопоставленными чиновниками Швеции, Норвегии, Франции и Германии, включая Меркель, экс-главу немецкого МИД
и экс-лидера немецкой оппозиции.
Украинцев соберут на референдум по вопросу НАТО
Вопрос вступления Украины в НАТО
планируют вынести на общенациональный референдум. Об этом сообщает
«РБК-Украина» со ссылкой на «информированных собеседников».
По их словам, на референдуме планируют поднять вопросы Донбасса, вступления в НАТО и количества народных депутатов. Чтобы референдум признали состоявшимся, проголосовать должны 50+1 процент избирателей страны. Один из собеседников «РБК-Украина» рассказал, что пока собрать больше 50 процентов может только референдум о НАТО.