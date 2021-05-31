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Обзор иноСМИ: «Путин хочет заполучить Северный полюс»

Елена Прошина
30 минут назад

Борьба с Лукашенко ударит по кошелькам украинцев

Обзор иноСМИ: «Путин хочет заполучить Северный полюс»
Фото: РамблерРамблер
После инцидента с самолетом Ryanair в Минске власти Украины закрыли небо для белорусских самолетов и запретили импорт электричества из Белоруссии и России. Как отмечает УНИАН, это может спровоцировать спекуляции на внутреннем рынке электроэнергии, а также привести к прекращению поставок топлива в страну (но только в крайнем случае, считают украинские эксперты).
УНИАН спросило экспертов о возможном ответе Минска на украинские санкции. Украина «катастрофически» зависит от импорта нефтепродуктов из РФ и Белоруссии (на них приходится 60-70 процентов потребляемого в стране дизеля и автогаза). Минск также поставляет Киеву около 30 процентов бензина. Если поставки прекратятся, дефицита и повышения цен не избежать. «Если идиоты возьмут вверх, то тогда возникнут проблемы. К сожалению, проблемы возникнут не у идиотов, а у тех, кто пользуется автомобилями», - заявил эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.

«Путин хочет заполучить Северный полюс»

Изменение климата начало влиять на человечество гораздо раньше, чем ожидалось. Некоторые климатические модели показывают, что в ближайшие десятилетия районы вблизи экватора станут непригодными для проживания людей; тем временем тающий в Арктике ледяной щит привлекает внимание России, отмечает автор иранского агентства Fararu.
Объемы льда в Северном Ледовитом океане сокращаются летом и растут зимой, но с 1980 года льдов становится все меньше. Ученые считают, что к 2050 году океан вообще перестанет замерзать летом. «Это будет очень плохой новостью для России. Большая часть границы России в районе Северного полюса покрыта льдами, естественными защитниками страны от военного вторжения», - отмечает автор. Он подчеркнул, что стремление Владимира Путина стать лидером в Арктике понятно, но за лидерство будут бороться и США. Россиянам и американцам придется приложить немало усилий, чтобы не допустить войны в Арктике.

Атакующие американцев НЛО связали с Россией и Китаем

Недавно в соцсетях появилась видеозапись экрана радара, на котором видно, как неопознанный летающий объект кружит вокруг военного корабля США. Как сообщает Fox News, Ник Поуп, изучающий НЛО для британского Минобороны, считает, что это могли быть дроны России и Китая.
Чаще всего аббревиатура НЛО вызывает мысли о инопланетянах, но речь может идти о шпионаже одной из стран, располагающей продвинутыми технологиями. Поуп подчеркнул, что причастность Москвы или Пекина к инцидентам была бы возмутительной. Эксперт отметил, что «это ненормально» и призвал немедленно расследовать инцидент.

США шпионили за Меркель

Агентство национальной безопасности (АНБ) США использовало партнерские отношения с отделом внешней разведки Дании для слежки за высокопоставленными политиками европейских стран, в том числе за канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на датскую телекомпанию DR.
Сама DR ссылается на девять неназванных источников и утверждает, что эти выводы являются результатом внутреннего расследования, проведенного в 2015 году Службой военной разведки Дании относительно АНБ. В расследовании утверждается, что с 2012-го по 2014 год АНБ использовало датские информационные кабели, чтобы шпионить за высокопоставленными чиновниками Швеции, Норвегии, Франции и Германии, включая Меркель, экс-главу немецкого МИД и экс-лидера немецкой оппозиции.

Украинцев соберут на референдум по вопросу НАТО

Вопрос вступления Украины в НАТО планируют вынести на общенациональный референдум. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на «информированных собеседников».
По их словам, на референдуме планируют поднять вопросы Донбасса, вступления в НАТО и количества народных депутатов. Чтобы референдум признали состоявшимся, проголосовать должны 50+1 процент избирателей страны. Один из собеседников «РБК-Украина» рассказал, что пока собрать больше 50 процентов может только референдум о НАТО.
В мире,Геннадий Рябцев,Ангела Меркель,Владимир Путин,Министерство обороны,АНБ,НАТО,МИД,РБК-Украина,УНИАН,Reuters,Киев,Россия,Минск,Беларусь,Украина,
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