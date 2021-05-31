Обзор иноСМИ: «Путин хочет заполучить Северный полюс»

Борьба с Лукашенко ударит по кошелькам украинцев

«Путин хочет заполучить Северный полюс»

Атакующие американцев НЛО связали с Россией и Китаем

Чаще всего аббревиатура НЛО вызывает мысли о инопланетянах, но речь может идти о шпионаже одной из стран, располагающей продвинутыми технологиями. Поуп подчеркнул, что причастность Москвы или Пекина к инцидентам была бы возмутительной. Эксперт отметил, что «это ненормально» и призвал немедленно расследовать инцидент.