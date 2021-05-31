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В Китае семьям разрешили заводить трех детей

Российская Газетаиещё 15
1 час назад
Власти Китая разрешили каждой паре заводить до трех детей. Как передает агентство "Синьхуа", изменение политики было одобрено в понедельник на заседании Политбюро под председательством лидера КНР Си Цзиньпина.
В Китае семьям разрешили заводить трех детей
Фото: ReutersReuters
Предполагается, что эта мера поможет остановить старение населения и сокращение рождаемости, которые угрожают долгосрочным экономическим перспективам страны.
Прежде семьям разрешали иметь только двух детей.
Власти Китая также намерены в ближайшие несколько лет постепенно поднять пенсионный возраст.
В мире,Цзиньпин Си,Китай,
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