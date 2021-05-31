Белоруссия выступит с обвинением против Сапеги после обеда

Россиянке Софье Сапеге, арестованной белорусскими властями, предъявят обвинение в понедельник, 31 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Александра Филановича.

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По словам защитника, сотрудники главного следственного управления Белоруссии планируют выступить с обвинением после обеда.

Он добавил, что 31 мая суд повторно рассмотрит жалобу на задержание Сапеги. До этого адвокат оспорил отказ суда удовлетворить эту жалобу.

Как писал «Рамблер», 23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту.

В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался один из основателей оппозиционного белорусского Telegram-канала Nexta Роман Протасевич , его задержали. Вместе с ним была задержана его девушка - 23-летняя россиянка Софья Сапега.

В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам. СМИ писали, что Сапеге в Минске также вменяют организацию массовых беспорядков. В Telegram появилось видео, на котором она говорит, что является редактором канала «Черная книга Беларуси», где публикуется «личная информация» силовиков.