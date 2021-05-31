В США предупредили об угрозе COVID-26 и COVID-32

Американский ученый и эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез заявил, что нужно выявить причины возникновения COVID-19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NBC News.

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Специалист констатировал, что нынешняя пандемия COVID-19 является "третьей крупной эпидемией или пандемией коронавируса в XXI веке" после эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов и ближневосточного респираторного синдрома MERS.

"Мать-природа говорит нам о том, что произойдет: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19", — сказал Хотез.

Он отметил, что необходимо исследовать "возникновение вспышки" нового коронавируса. Для этого следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. На месте они смогут собрать данные и необходимые образцы.