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В США предупредили об угрозе COVID-26 и COVID-32

Газета.Ruиещё 11
40 минут назад
Американский ученый и эксперт по коронавирусу и инфекционным заболеваниям в США Питер Хотез заявил, что нужно выявить причины возникновения COVID-19, иначе человечество может столкнуться с COVID-26 и COVID-32. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NBC News.
В США предупредили об угрозе COVID-26 и COVID-32
Фото: DepositphotosDepositphotos
Специалист констатировал, что нынешняя пандемия COVID-19 является "третьей крупной эпидемией или пандемией коронавируса в XXI веке" после эпидемии атипичной пневмонии (SARS) 2002-2003 годов и ближневосточного респираторного синдрома MERS.
"Мать-природа говорит нам о том, что произойдет: будет COVID-26 и COVID-32, если мы полностью не поймем происхождение COVID-19", — сказал Хотез.
Он отметил, что необходимо исследовать "возникновение вспышки" нового коронавируса. Для этого следует отправить в китайский город Ухань, где началась эпидемия, вирусологов, эпидемиологов и других специалистов. На месте они смогут собрать данные и необходимые образцы.
По словам Хотеза, будет проблематично получить сведения о происхождении COVID-19, если Китай не будет сотрудничать. Он считает, что надо оказать сильное давление на Пекин, включая возможные санкции, чтобы специалистами был получен беспрепятственный доступ к животным, людям, образцам и лабораториям.
В мире,Наука и техника,телеканал NBC,Соединенные Штаты,
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