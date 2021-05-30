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СМИ: избирательную кампанию Байдена финансировал лоббист «Северного потока — 2»

Газета.Ru
12 минут назад
Избирательную кампанию президента Соединенных Штатов Джо Байдена финансировал лоббист газопровода «Северный поток — 2», сообщает New York Post со ссылкой на Федеральную избирательную комиссию США.
New York Post: Байден оказался связан с «СП — 2»
Фото: ReutersReuters
По данным комиссии, Ричард Бёрт, управляющий партнер McLarty Associates и бывший посол США в Германии при администрации Рейгана, в октябре 2020 года пожертвовал $4 тыс на кампанию Джо Байдена, а до этого, в марте 2020 года, пожертвовал $10 тыс в комитет политических действий Unite The Country, который поддерживал действующего американского президента.
«Когда Ричард Бёрт сделал пожертвование в «Фонд победы Байдена», он не отметил, что является зарегистрированным иностранным агентом и, следовательно, не имел права делать взносы», — заявил представитель Национального комитета Демократической партии.
В комитете отметили, что они отправили взносы Бёрта обратно.
Ранее «Нафтогаз» нанял бывшего сотрудника Госдепа для борьбы с «Северным потоком — 2».
В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.
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