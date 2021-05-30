Борис Джонсон женился, нарушив 200-летнюю британскую традицию

Британский премьер-министр Борис Джонсон стал первым за 200 лет британским премьером, женившимся во время пребывания на этом посту. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

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Последним премьер-министром, женившимся на своем посту, был Роберт Бэнкс Дженкинсон в 1822 году.

Нынешний британский премьер взял в жены свою невесту Кэрри Саймондс. Свадьба прошла тайно 29 мая в Вестминстерском соборе.

По словам источника, это была "небольшая церемония". Молодожены намерены отпраздновать событие с семьей и друзьями следующим летом. Медовый месяц пара также отложила. А пока премьер вернулся к работе.

The Daily Mail уточняет , что в церемонии приняли участие 30 гостей - максимальное количество людей, разрешенное в соответствии с ограничениями COVID-19 в Англии.

Это третий брак для 56-летнего Джонсона. С предыдущей женой Мариной Уилер Джонсон развелся в 2018 году после 25 лет брака. До этого политик был женат на Аллегре Мостин-Оуэ

Джонсон и Саймондс были впервые замечены СМИ в начале 2019 года. В феврале 2020 года они сообщили, что помолвлены и что Саймондс беременна. Их сын Уилфред родился в апреле 2020 года.