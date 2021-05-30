В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Борис Джонсон женился, нарушив 200-летнюю британскую традицию

Ювелина Бернст
1 час назад
Британский премьер-министр Борис Джонсон стал первым за 200 лет британским премьером, женившимся во время пребывания на этом посту. Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.
Борис Джонсон женился, нарушив 200-летнюю британскую традицию
Фото: ReutersReuters
Последним премьер-министром, женившимся на своем посту, был Роберт Бэнкс Дженкинсон в 1822 году.
Нынешний британский премьер взял в жены свою невесту Кэрри Саймондс. Свадьба прошла тайно 29 мая в Вестминстерском соборе.
По словам источника, это была "небольшая церемония". Молодожены намерены отпраздновать событие с семьей и друзьями следующим летом. Медовый месяц пара также отложила. А пока премьер вернулся к работе.
The Daily Mail уточняет, что в церемонии приняли участие 30 гостей - максимальное количество людей, разрешенное в соответствии с ограничениями COVID-19 в Англии.
Это третий брак для 56-летнего Джонсона. С предыдущей женой Мариной Уилер Джонсон развелся в 2018 году после 25 лет брака. До этого политик был женат на Аллегре Мостин-Оуэ
Джонсон и Саймондс были впервые замечены СМИ в начале 2019 года. В феврале 2020 года они сообщили, что помолвлены и что Саймондс беременна. Их сын Уилфред родился в апреле 2020 года.
Саймондс в 2010 году работала в пресс-службе Консервативной партии, а два года спустя она работала над успешной кампанией Джонсона по его переизбранию на пост мэра Лондона.
В мире,Борис Джонсон,Консервативная партия,Daily Mail,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители