Посол Украины умер в Таиланде

Украинское издание "Страна"
сообщило со ссылкой на источник в МИД
Украины о том, что причиной смерти стал сердечный приступ. Аналогичную версию выдвинули и в полиции Таиланда, отметив, что, по предварительным данным, причиной смерти дипломата могла стать острая сердечная недостаточность. Полицейские подтвердили, что на теле посла не было обнаружено каких-либо травм или признаков насильственной смерти. 17-летний сын Бешты Остап рассказал, что его отец был в гостиничном номере, когда почувствовал себя плохо, он потерял сознание, пишет газета The Nation
. Правоохранительные органы
продолжат расследование причин смерти дипломата, которая не связана с коронавирусом.