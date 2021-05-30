ЕС предложил США осудить Россию перед встречей Путина и Байдена

Евросоюз направил Вашингтону проект совместного заявления о противодействии России. Декларацию предлагается подписать на саммите ЕС-США. Он пройдет 15 июня, накануне встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Об этом сообщает Bloomberg.

В проекте документа говорится, что общие ценности и интересы помогут ЕС и США справиться с «беспрецедентными глобальными вызовами». В качестве таковых подразумеваются Россия и Китай.

«Мы будем тесно консультироваться и сотрудничать по целому спектру общих проблем и возможностей в рамках наших подходов к Китаю <...> Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющийся паттерн негативного поведения и злонамеренных действий», - говорится в документе, полученном Bloomberg.

Саммит станет первым визитом Байдена в Европу в качестве президента. Ожидается, что обе стороны заявят о более тесном сотрудничестве по экономическим и политическим вопросам.