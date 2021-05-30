В Сети встревожились из-за «неуклюжего» обращение Байдена к девочке

Президента США вновь заподозрили в странном поведении с малолетними девочками. Об этом сообщает канадский журнал The Post Millennial, разместивший в твиттере видео с фрагментом речи Байдена.

Фото: EPA EPA

Инцидент произошел в пятницу, во время выступления Байдена на военной авиабазе Лэнгли-Юстис в штате Вирджиния. Президент во время своей речи неожиданно обратился к малолетней девочке, дочери военного, который служит в оккупационных войсках США в Афганистане. Ребенок пришел послушать речь Байдена вместе с мамой.

«Мне нравятся эти заколки в твоих волосах. Вот что я скажу, посмотрите на нее. Она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит там, как маленькая леди, скрестив ноги», - сказал Байден.

У многих американцев это обращение вызвало неоднозначную реакцию. В комментариях они пишут, что за подобные речи Трамп попал бы на первые полосы СМИ как последний негодяй и чуть ли не педофил. Байдену же все сходит с рук.

«Ему не просто так не разрешают часто говорить перед камерами». «Он неуклюж и пытается быть милым. Эти слова для него невинны, но у остальных вызывают недоумение», - пишут американцы в соцсетях.