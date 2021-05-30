«Белавии» закрыли путь в Европу. Но в Крым она не полетит

Летать некуда

Среди актуальных направлений он упомянул Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай и другие "прекрасные уголки России", передает РБК.

"Россия спасибо не скажет"

По словам Лукашенко, белорусы могут не понять, почему он "влез в это", когда "столько времени прошло".