«Белавии» закрыли путь в Европу. Но в Крым она не полетит

"Белавиа" испытывает нехватку рейсов после того, как европейские страны, в том числе Украина, а также США
заявили о приостановке авиасообщения с Белоруссией. В Белоруссии Протасевича ранее признали лицом, причастным к террористическим действиям. Против него возбуждено два уголовных дела. ЕС
, США и Украина потребовали немедленного освобождения Протасевича и Сапеги. Как отметил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
, Минск ожидает, что Москва полностью откроет свои границы для рейсов из Белоруссии, чтобы помочь республике в этой непростой с экономической точки зрения ситуации.