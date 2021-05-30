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«Белавии» закрыли путь в Европу. Но в Крым она не полетит

Газета.Ru
36 минут назад
Несмотря на то что «Белавиа» испытывает нехватку рейсов из-за отмены авиасообщения с рядом европейских стран, компания не собирается летать в Крым, пока власти Белоруссии официально не признают его российским. При этом ранее вопрос расширения географии полетов в города России обсуждался на уровне министерств и глав России и Белоруссии.
Глава национальной авиакомпания Белоруссии "Белавиа" Игорь Чергинец заявил, что пока в Крым авиарейсов ждать не стоит. "Должно быть политическое признание Крыма как части России. Будет политическое решение - будем смотреть", - пояснил топ-менеджер в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". При этом он напомнил, что когда полуостров был частью Украины, самолеты компании летали в Крым, но с перерывами по экономическим причинам.
"То летали, то не летали. То есть пассажиры, то нет пассажиров. То в аэропорту цены подняли - мы не летаем. Снизили - летаем", - добавил он.

Летать некуда

"Белавиа" испытывает нехватку рейсов после того, как европейские страны, в том числе Украина, а также США заявили о приостановке авиасообщения с Белоруссией. В Белоруссии Протасевича ранее признали лицом, причастным к террористическим действиям. Против него возбуждено два уголовных дела. ЕС, США и Украина потребовали немедленного освобождения Протасевича и Сапеги. Как отметил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, Минск ожидает, что Москва полностью откроет свои границы для рейсов из Белоруссии, чтобы помочь республике в этой непростой с экономической точки зрения ситуации.
"Предлагаем увеличить количество рейсов по востребованным маршрутам и открыть для полетов белорусской авиакомпанией новые направления, в частности аэропорты Сочи и Краснодара", - отметил Головченко, обращаясь к российскому премьеру Михаилу Мишустину.
Вопрос открытия новых маршрутов по России для "Белавиа" затронули и президенты России и Белоруссии во время встречи 29 мая. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что вопрос о возможности полетов белорусской авиакомпании "Белавиа" именно в Крым на встрече президентов не поднимался. Тем не менее Минтрансы двух стран должны "организовать все аспекты воздушного сообщения, в том числе с учетом наступающего периода отпусков, а также, что немаловажно, с учетом того, что большое количество граждан Белоруссии предстоит как-то возвращать на свою родину" из европейских стран.
Белорусский вице-премьер Николай Снопков рассказал, что "Белавиа" намерена расширять географию полетов за счет стран СНГ, в том числе России: "Мы будем наращивать полеты в тех странах, где пускают".
Среди актуальных направлений он упомянул Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Байкал, Алтай и другие "прекрасные уголки России", передает РБК.

"Россия спасибо не скажет"

Белорусский президент Александр Лукашенко официально не признавал Крым российским. "Что изменится после того, как я сейчас заявлю о том, что Крым наш или российский? Что изменится? Ничего! Ну пошумят, в России это пройдет новостью вечером, а утром забудут, правда же? Забудут и спасибо не скажут", - сказал он в марте 2019 года.
По словам Лукашенко, белорусы могут не понять, почему он "влез в это", когда "столько времени прошло".
"В Украине скажут "собака" и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим?" - задался вопросом глава республики.
При этом, как считает Лукашенко, Украина сама виновата в потере своих территорий. "Разве так защищают свою землю? Если бы у меня даже клочок земли попробовали забрать, там бы легли уже тысячи человек! Крым - жемчужина, а вы не воевали! Ну конечно, воевал бы, вы что?! Это же твоя земля, твои люди - как ты мог не воевать?" - говорил президент Белоруссии в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Что касается возвращения полуострова в состав Украины, то белорусский президент в это не верит. В сентябре 2019 года на вопрос журналистов о том, может ли Крым быть передан Украине, он сказал: "Мне кажется, нет. Этот вопрос закрыт раз и навсегда".
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