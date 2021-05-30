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В Бразилии прошли митинги против Болсонару

RT на русскомиещё 2
24 минуты назад
Акции протеста против правительства президента Бразилии Жаира Болсонару прошли по большей части страны.
Бразильцы потребовали отставки президента
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает новостной портал G1.
Отмечается, что демонстрации прошли в 24 штатах и федеральном округе.
Протестующие призывали правительство закупить вакцины от коронавируса.
Выдвигались требования импичмента президента.
24 января оппозиционные движения и профсоюзы провели в Бразилии автомобильные акции протеста с требованием импичмента Жаира Болсонару в 17 бразильских городах.
В мире,Бразилия,
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