В Минске понадеялись на скорое восстановление сообщения с Москвой

Стороны находятся "в активной стадии работы", продолжал Снопков, говоря о дорожных интеграционных картах двух государств. "В принципе можно сказать, что остались несколько дискуссионных вопросов, все остальное выстроено, отрегулировано и в основной массе завизировано соответствующими министрами", - отметил он. По его словам, базовая экономическая основа углубления интеграции через союзные программы - это равные условия хозяйствования и минимизация существующих барьеров на пути продвижения товаров, капитала и рабочей силы.