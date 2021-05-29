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В Британии генсека НАТО высмеяли за слова о России и Белоруссии

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
42 минуты назад
Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО Йенса Столтенберга за слова о том, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске не мог произойти без участия России. Многие британцы сочли слова генсека НАТО неубедительными.
Смените пластинку: британцы о позиции НАТО в деле Ryanair
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения», передает РИА «Новости».
Британцы высмеяли предположениях генсека НАТО. «А как насчет причастности ЦРУ к похищению Ассанжа? У Столтенберга есть какое-то мнение на этот счет?», – спросил Cannibal Culture.
«И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!», – заметил Tigressor.

«А мне просто интересно, что сделали бы власти Соединенных Штатов, если бы они узнали, что человек, сделавший то же самое, что сделал Роман, находится в американском воздушном пространстве? Это парень опубликовал имена и адреса офицеров полиции и призывал к совершению терактов на своем канале в соцсетях. ЦРУ просто недовольно, что Лукашенко узнает, кто финансировал и руководил Романом, который воплощал в жизнь свои идиотские идеи», – написал пользователь CnyTHuk.

«Давайте будем честными: Протасевич – вовсе никакой не журналист, он обыкновенный радикал, который прежде был членом батальона «Азов», – отметил Dekster.
Пользователь с ником Andre Z задался вопросом о том, есть ли какие-то достоверные доказательства у Столтенберга. «Или же это всего лишь его предположения. А? Вести подобные разговоры попросту несерьезно», – подчеркнул он.
«А я помню, как Соединенное Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия захватила боливийский самолет с президентом страны на борту», – напомнил пользователь Suusi M-B.
Напомним, вынужденная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича, создателя белорусского оппозиционного Telegram-канала, признанного в Белоруссии экстремистским, а также его девушки, россиянки Софьи Сапеги вызвала резкую реакцию Запада. По итогам саммита ЕС было объявлено, что белорусским авиакомпаниям также могут запретить летать над территорией ЕС, а европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией.
В мире,Роман Протасевич,Йенс Столтенберг,Елизавета Королева,ЦРУ,НАТО,ЕС,РИА Новости,Москва,Россия,Минск,Беларусь,
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