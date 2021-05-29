Смените пластинку: британцы о позиции НАТО в деле Ryanair

«И снова виновата Россия. Смените уже пластинку наконец!», – заметил Tigressor.
«А мне просто интересно, что сделали бы власти Соединенных Штатов, если бы они узнали, что человек, сделавший то же самое, что сделал Роман, находится в американском воздушном пространстве? Это парень опубликовал имена и адреса офицеров полиции и призывал к совершению терактов на своем канале в соцсетях. ЦРУ просто недовольно, что Лукашенко узнает, кто финансировал и руководил Романом, который воплощал в жизнь свои идиотские идеи», – написал пользователь CnyTHuk.
«Давайте будем честными: Протасевич – вовсе никакой не журналист, он обыкновенный радикал, который прежде был членом батальона «Азов», – отметил Dekster.
«А я помню, как Соединенное Королевство недавно захватило иранский танкер. И как Австрия захватила боливийский самолет с президентом страны на борту», – напомнил пользователь Suusi M-B.