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Норвежцы обвинили НАТО в двойных стандартах из-за Белоруссии

Ювелина Бернст
1 час назад
Читатели норвежского издания Resett прокомментировали статью журналиста Бьерна Нистада об инциденте с самолетом Ryanair.
Норвежцы обвинили НАТО в двойных стандартах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В материале, в частности, отмечается "бескомпромиссный подход" белорусского президента Александра Лукашенко к оппозиции, а также раскритикована позиция Запада по Минску.
Многие комментаторы поддержали точку зрения автора, напомнив о схожих инцидентах, инициированных странами НАТО.
"Что меня поразило, так это дружное осуждение. А ведь когда то же самое сделали США, никто даже не пикнул", — отметил один из пользователей.
Другой также выступил в защиту Минска, отметив, что "арестовали террориста, а затем отпустили самолет к месту назначения".
Еще один комментатор заявил, что задержанный сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич «тесно сотрудничал с нацистами на Украине, и это отлично задокументировано».
Также читатели высказали сожаление, что "народ до сих пор не вычислил этих "борцов за смену режима"».
23 мая, летя из Афин в Вильнюс, Ryanair совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании, который оказался ложным. С рейса сняли и задержали Протасевича. Журналиста обвиняют в организации беспорядков, действиях, возбуждающих социальную вражду по и нарушении общественного порядка. Основанный им Telegram-канал Nexta является самым популярным русскоязычным каналом, который с начала протестов в Белоруссии их направлял и курировал. В республике его признали экстремистским.
Западные страны раскритиковали произошедшее, заявив, что Минск принудил борт приземлиться под выдуманным предлогом. Белорусская же сторона утверждает, что командир экипажа сам принял решение совершить посадку.
В мире,Роман Протасевич,Бьерн Нистад,Александр Лукашенко,НАТО,ЕС,Минск,Беларусь,
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