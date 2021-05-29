В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Бывшая подруга Мэрилина Мэнсона обвинила его в изнасиловании и убийстве фаната

Газета.Ru
30 минут назад
Бывшая девушка американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона обвинила его в изнасиловании, заявив, что он также заставил ее смотреть видеоролик, на котором рокер убивает молодую фанатку. Об этом со ссылкой на исковое заявление сообщает TMZ.
Джейн Доу (имя изменено), которая подала в суд на рокера, утверждает, что начала встречаться с Мэнсоном в 2011 году. По ее словам, их отношения поначалу были романтическими, однако вскоре ситуация стала быстро меняться к худшему.
Согласно исковому заявлению, которое оказалось в распоряжении издания, Мэнсон однажды показал Доу видеоролик с вопиющим содержанием, который музыкант хранил в своем сейфе. По утверждению женщины, Мэнсон рассказал ей, что ролик был снят в 1996 году после одного из концертов. На кадрах были запечатлены акты сексуального насилия, унижения и применения оружия.
По утверждению Доу в видеоролике показано, как Мэнсон привязал молодую фанатку к стулу и заставил ее пить мочу одного из членов группы, угрожая при этом оружием. Доу утверждает, что видеоролик сильно напугал ее и заставил переживать за собственную жизнь. По словам источника TMZ, близкого к Мэрилину Мэнсону, видеоролик на самом деле является постановочным короткометражным фильмом, который предполагалось использовать в будущем проекте, однако он так и не был официально выпущен.
Женщина также утверждает, что Мэнсон изнасиловал ее, когда она однажды вернулась к нему, чтобы вернуть ключи от дома. Доу, описывая этот случай, рассказывает, что она находилась лицом к полу во время надругательства над ней. После изнасилования, как утверждается, Мэнсон угрожал убить ее. Теперь Доу требует от Мэнсона возмещения ущерба.
26 мая сообщалось, что в США полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест рок-музыканта Мэрилина Мэнсона.
В мире,Происшествия,Видео,Джейн Доу,Мэрилин Мэнсон,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители