Бывшая девушка американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона обвинила его в изнасиловании, заявив, что он также заставил ее смотреть видеоролик, на котором рокер убивает молодую фанатку. Об этом со ссылкой на исковое заявление сообщает TMZ.

Джейн Доу (имя изменено), которая подала в суд на рокера, утверждает, что начала встречаться с Мэнсоном в 2011 году. По ее словам, их отношения поначалу были романтическими, однако вскоре ситуация стала быстро меняться к худшему.

Согласно исковому заявлению, которое оказалось в распоряжении издания, Мэнсон однажды показал Доу видеоролик с вопиющим содержанием, который музыкант хранил в своем сейфе. По утверждению женщины, Мэнсон рассказал ей, что ролик был снят в 1996 году после одного из концертов. На кадрах были запечатлены акты сексуального насилия, унижения и применения оружия.

По утверждению Доу в видеоролике показано, как Мэнсон привязал молодую фанатку к стулу и заставил ее пить мочу одного из членов группы, угрожая при этом оружием. Доу утверждает, что видеоролик сильно напугал ее и заставил переживать за собственную жизнь. По словам источника TMZ, близкого к Мэрилину Мэнсону, видеоролик на самом деле является постановочным короткометражным фильмом, который предполагалось использовать в будущем проекте, однако он так и не был официально выпущен.

Женщина также утверждает, что Мэнсон изнасиловал ее, когда она однажды вернулась к нему, чтобы вернуть ключи от дома. Доу, описывая этот случай, рассказывает, что она находилась лицом к полу во время надругательства над ней. После изнасилования, как утверждается, Мэнсон угрожал убить ее. Теперь Доу требует от Мэнсона возмещения ущерба.