Канадский депутат помочился в чашку кофе на глазах коллег

Канадский депутат-либерал Вильям Амос разделся догола и помочился в кофейную чашку во время онлайн-заседания парламента.

Фото: Видеокадр Видеокадр

Вильям Амос – депутат федерального парламента от Понтиака ( Квебек ). Он представляет правящую Либеральную партию Канады . Ранее был юристом-экологом. Впервые его избрали депутатом в 2015 году. Парламентарий уже принес извинения коллегам и избирателям.

«Я помочился, не зная, что это видно на камеру», - сказал он в заявлении в твиттере.

Депутат отметил, что «сконфужен собственными абсолютно неприемлемыми действиями» и попросил извинений за «страдания, которые они могли вызвать у очевидцев».

Он также отметил, что временно отойдет от ответственных депутатских дел, поскольку ему необходима помощь. Какая именно – парламентарий не уточнил.

«Я временно откажусь от своей роли парламентского секретаря и от своих обязанностей в комитете, чтобы я мог обратиться за помощью», - сказал Амос.

Он добавил, что продолжит работу в качестве депутата.

Это не первая странная выходка народного избранника. В середине апреля он был замечен в голом виде во время парламентской видеосвязи. Скриншот широко разошелся в Интернете.

Член парламента Клод Де Бельфёй из партии «Квебекский блок» элегантно приструнил Амоса.

«Во время заседания мы видели члена парламента, который был неформально одет. Вернее, вообще не имел одежды. Возможно, стоить напомнить членам, особенно мужчинам, что костюмы и галстуки у нас уместны», - сказал ДеБельфёй по-французски.

Амос в ответ извинился и назвал инцидент «действительно досадной ошибкой». Он оправдался тем, что якобы не успел переодеться после пробежки.