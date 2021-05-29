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На территории школы обнаружили останки сотен детей

Ювелина Бернст
1 час назад
Останки 215 детей обнаружили на территории бывшей школы-интерната для индейцев в Камлупсе, сообщает CBC со ссылкой на главу провинции.
На территории школы обнаружили останки сотен детей
Фото: ТАССТАСС
Он рассказал, что некоторым погибшим детям было по три года.
Представитель индейской общины, инициировавшей раскопки, обратил внимание на то, что смерти не были задокументированы.
Школа для индейцев Камлупс действовала с 1890 по 1969 год и была крупнейшей в системе канадских школ-интернатов. Одновременно ее могли посещать до 500 человек. Дети индейцев были обязаны учиться в таких заведениях.
Отмечается, что эти учреждения плохо финансировались, с детьми там часто плохо обращались, многие их них голодали и погибали от инфекционных заболеваний.
Согласно отчету комиссии по установлению истины и примирению, в период работы школ-интернатов для детей коренного населения по меньшей мере 3,2 тысяч детей погибли в данных учреждениях из-за жестокого обращения и отсутствия ухода.
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