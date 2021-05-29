Во Вьетнаме выявили более заразный штамм коронавируса

Во Вьетнаме выявили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, сообщает агентство VnExpress.

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Сообщается, что новый вид коронавируса является гибридом британского и индийского штаммов SARS-CoV-2. По данным вьетнамского минздрава, гибридная разновидность коронавируса быстро распространяется воздушным путем. Отмечается, что именно этот вид SARS-CoV-2 получил широкое распространение во Вьетнаме.

Также сообщается, что за прошедшие сутки во Вьетнаме выявили 87 носителей коронавируса нового типа. Из них 57 пациентов зафиксированы в провинции Бакзянг, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Также 27 случаев находились в провинции Бакнинь, где зафиксирован рост заболеваемости COVID-19.