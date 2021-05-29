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Во Вьетнаме выявили новую разновидность COVID-19

ИА Regnum
51 минуту назад
Во Вьетнаме выявили новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2, сообщает агентство VnExpress.
Во Вьетнаме выявили более заразный штамм коронавируса
Фото: ReutersReuters
Сообщается, что новый вид коронавируса является гибридом британского и индийского штаммов SARS-CoV-2. По данным вьетнамского минздрава, гибридная разновидность коронавируса быстро распространяется воздушным путем. Отмечается, что именно этот вид SARS-CoV-2 получил широкое распространение во Вьетнаме.
Также сообщается, что за прошедшие сутки во Вьетнаме выявили 87 носителей коронавируса нового типа. Из них 57 пациентов зафиксированы в провинции Бакзянг, где находится крупнейший очаг распространения инфекции. Также 27 случаев находились в провинции Бакнинь, где зафиксирован рост заболеваемости COVID-19.
Всего с начала пандемии во Вьетнаме выявили 6657 случаев заражения коронавирусом нового типа. Из них 5164 случая связаны с распространением инфекции внутри страны.
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