Байден заявил о вере Си Цзиньпина в обладание США до 3035 года

Фото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС

Во время выступления перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния Джо Байден отметил, что он провёл больше времени с председателем КНР, чем любой другой мировой лидер: 24 часа частных встреч с одним переводчиком.

Он твёрдо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения, — заявил Байден.

Телеканал Fox News предположил, что Байден просто оговорился и на самом деле имел в виду 2035 год.

Джо Байдену 78 лет, он является самым возрастным главой государства в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения как во время предвыборной гонки, так и после неё.

В прошлом году журнал Forbes разместил на своем сайте статью, в которой обсуждалась возможная деменция Байдена. Впоследствии этот материал был удален.