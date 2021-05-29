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Байден рассказал о вере Си Цзиньпина в обладание Штатами до 3035 года

News.ruиещё 3
55 минут назад
Президент США Джо Байден заявил о том, что председатель КНР Си Цзиньпин считает, будто бы Китай сможет «обладать Америкой до 3035 года». Эту цитату приводят «Известия».
Байден заявил о вере Си Цзиньпина в обладание США до 3035 года
Фото: Joe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАССJoe Burbank/TNS via ZUMA Wire/ТАСС
Во время выступления перед военнослужащими на базе в штате Вирджиния Джо Байден отметил, что он провёл больше времени с председателем КНР, чем любой другой мировой лидер: 24 часа частных встреч с одним переводчиком.
Он твёрдо верит, что Китай до 3035 года будет обладать Америкой, потому что автократии могут быстро принимать решения, — заявил Байден.
Телеканал Fox News предположил, что Байден просто оговорился и на самом деле имел в виду 2035 год.
Джо Байдену 78 лет, он является самым возрастным главой государства в истории США. Его здоровье неоднократно становилось предметом обсуждения как во время предвыборной гонки, так и после неё.
В прошлом году журнал Forbes разместил на своем сайте статью, в которой обсуждалась возможная деменция Байдена. Впоследствии этот материал был удален.
Ранее британцы усомнились в психическом здоровье Байдена.
В мире,Джозеф Байден,Цзиньпин Си,Fox News,Forbes,газета "Известия",Китай,Соединенные Штаты,
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