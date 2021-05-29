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Разведка США сокращает свой бюджет на 2022 год

Газета.Ruиещё 3
1 час назад
Национальная разведка (IC) Соединенных Штатов запросила у Конгресса США $62,3 млрд на свою деятельность в 2022 финансовом году, что меньше, чем в прошлый период, указано на сайте IC.
Разведка США сокращает свой бюджет на 2022 год
Фото: Larry Downing/ReutersLarry Downing/Reuters
"Общая сумма, запрошенная на реализацию Национальной разведывательной программы (NIP) в 2022 финансовом году, составляет 62,3 млрд долларов", - указано в сообщении.
В эту сумму не включены траты на разведку по линии Департамента обороны (Пентагона) США, которые составили $23,1 млрд. В 2020 году затраты на разведку составили $85,8 млрд. Ранее стало известно, что расходы США на оборону в 2022 году составят $752,9 млрд.
В оборонном ведомстве отметили, что данный запрос на бюджет 2022 года отражает приоритеты американского президента по прекращению "бесконечных войн", инвестированию в передовые возможности для обеспечения в будущем преимущества в сфере военной и национальной безопасности, а также по возрождению беспрецедентной сети союзов и партнерств США.
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