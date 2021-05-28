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Жителей города в США призвали экономить воду

Lenta.ru
36 минут назад
Власти США попросили жителей одного города в штате Нью-Мексико на юго-западе страны сократить потребление воды. Призыв к экономии связан с экстремальной засухой во всем округе, передает Farmington Daily Times.
Жителей города в Нью-Мексико призвали экономить воду
Фото: ReutersReuters
По данным американского метеорологического агентства (US Drought Monitor), от недостатка воды страдает весь округ Сан-Хуан. Ограничения коснутся только города Фармингтона с населением около 45 тысяч человек. Жителям рекомендуют снизить расходы воды на 10 процентов.
Местные власти утверждают, что озеро Фармингтон, которое питает городскую систему водоснабжения, практически не пополняется из-за сокращения снежных покровов на местных горных реках. В бассейнах рек Сан-Мигель, Долорес, Анимас и Сан-Хуан содержание покрова достигло только 40 процентов от нормы.
Ограничения для жителей Фармингтона начнут действовать с 1 июня. Местных попросят экономить на поливе газонов и тротуаров, стирке и других бытовых нуждах, а также вовремя ремонтировать протечки в системе водоснабжения.
Засухой охвачены несколько штатов США. Город Коркоран в Калифорнии стремительно уходит под землю, сообщил The New York Times 26 мая. Однако там проблема с нехваткой воды вызвана не изменением климата, а вмешательством в экосистемы местных фермеров, которые откачивают подземные воды для полива полей.
В мире,New York Times,Соединенные Штаты,
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