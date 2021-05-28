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ЕС предложил Белоруссии миллиарды евро за смену власти

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Европейская комиссия разработала план экономической поддержки Белоруссии. ЕК предлагает дать республике 3 млн евро, если в стране сменится лидер, пишет РБК.
ЕС предложил Белоруссии миллиарды евро за смену власти
Фото: ReutersReuters
Средства выделит Международный валютный фонд. Также в финансировании смогут участвовать вропейского инвестиционного банка, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. На выделенные деньги в стране проведут ряд экономических и политических реформ.
План включает в себя четыре этапа. Они включают в себя стабилизацию экономики, структурные реформы, поднятие конкурентоспособности Минска, направление средств в экологическую, цифровую трансформацию и инфраструктуру государства.
Ранее «Рамблер» писал, что 28 мая президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко должны встретиться в Сочи. Стороны планировали обсуди экономический рост республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что необходимо интегрироваться с Россией и бороться с внешними врагами вместе. Он называет это одним из важных аргументов. Лукашенко также заявил, что главным потенциалом двух стран, который пугает Запад, дух двух дружеских государств. Глава государства отметил, что в этой ситуации странам СНГ надо просто делать то, что они умели во времена Советского Союза.
В мире,Александр Лукашенко,Владимир Путин,Европейский банк реконструкции и развития,Международный валютный фонд,Всемирный Банк,Еврокомиссия,ЕС,Беларусь,
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