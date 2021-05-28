ЕС предложил Белоруссии миллиарды евро за смену власти

План включает в себя четыре этапа. Они включают в себя стабилизацию экономики, структурные реформы, поднятие конкурентоспособности Минска, направление средств в экологическую, цифровую трансформацию и инфраструктуру государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что необходимо интегрироваться с Россией и бороться с внешними врагами вместе. Он называет это одним из важных аргументов. Лукашенко также заявил, что главным потенциалом двух стран, который пугает Запад, дух двух дружеских государств. Глава государства отметил, что в этой ситуации странам СНГ надо просто делать то, что они умели во времена Советского Союза.