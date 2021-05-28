"Несправедливая и неточная": Ryanair о белорусской расшифровке переговоров пилота

Министерство транспорта Белоруссии предоставило неточную и неправдивую расшифровку переговоров диспетчера и пилотом самолёта Ryanair. Об этом в пятницу, 28 мая, заявил глава авиакомпании Майкл О'Лири. Он выразил соответствующее мнение в письме к министру транспорта Белоруссии Алексею Авраменко от 26 мая. Об этом пишет агентство Reuters.

По словам главы авиакомпании, у пилота не было иного выбора, кроме как развернуть борт в сторону Минска

Рамблер

Что ему и посоветовали сделать в диспетчерской службе Минска, сообщив о том, что есть угроза нахождения взрывного устройства на борту. Диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, недостоверно заявив, что компания не отвечала на звонки, — заявил О'Лири.

23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс , совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Это произошло после сообщений о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич . Его задержали. Позже в Кремле заявили, что «ни одно российское ведомство или служба» не имеют отношения к посадке самолёта в Минске.

Вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в аэропорту Минска ситуация продолжает накаляться. Для ее урегулирования Департамент по авиации Минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку переговоров пилотов с диспетчером и приглашает представителей международной организации гражданской авиации, ассоциации воздушного транспорта, авиавластей ЕС и США для изучения инцидента.

Пилот: Откуда пришла рекомендация перенаправиться в Минск? Откуда? От авиакомпании? Из аэропорта вылета или из аэропорта назначения?

Диспетчер: Это наша рекомендация.

Пилот: Можете повторить еще раз?

Диспетчер: Это наша рекомендация.

Спустя какое-то время командира экипажа вновь вызывают на связь, после чего, судя по расшифровке, пилот сам принял решение возвращаться.

Диспетчер: Сообщите свое решение, пожалуйста.

Пилот: Мне нужен ответ на вопрос. Какой код? Зеленый, желтый или янтарно-красный?

Пилот: Мы заявляем о чрезвычайной ситуации на борту. Мы намерены перенаправить рейс в аэропорт Минска.

В переговорах ни слова о том, что к посадке экипаж принуждал поднятый по тревоге военный самолет МиГ-29, кадры приземления которого, якобы после перехвата гражданского судна появились накануне. Также в расшифровке отсутствуют угрозы со стороны диспетчера в адрес экипажа.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе обращения к парламентариям заявил, что самолет Ryanair после сообщения о заложенной в нем бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев. Об этом сообщает газета «СБ. Беларусь сегодня».

Глава государства задался вопросом, почему командир экипажа решил посадить лайнер в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 км.

«Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет?» — сказал белорусский лидер.

Он также выразил мнение, что кому-то «очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске».

До этого Лукашенко заявил, что сообщение о минировании самолета Ryanair получили аэропорты Афин, Вильнюса и Минска одновременно. Данная информация поступила из Швейцарии. Кроме того, как уточнил глава государства, на борту воздушного судна находился террорист.

Президент подчеркнул, что информация о том, что это белорусские власти вынудили самолет приземлиться, используя истребители МиГ-29, является абсолютной ложью. Глава государства уточнил, что задача истребителей — обеспечивать связь и выводить пассажирский самолет на посадку в случае критической ситуации.

«Три человека вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, но из них сделали фейковых сотрудников КГБ... Удержание в аэропорту экипажа и пассажиров вооруженными людьми — очередной бред. Экипаж семь часов с кем-то созванивался и не хотел улетать», — подытожил президент.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири написал письмо главе департамента по авиации минтранса Белоруссии, в котором назвал инцидент с посадкой самолета в Минске незаконным и предумышленным угоном. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что белорусские диспетчеры отказались связаться с авиакомпанией после сообщений о минировании, несмотря на то, что об этом их попросил командир самолета. По словам О'Лири, заявления Минска о том, что в департаменте по авиации пытались связаться с авиакомпанией, являются ложными.

Пилот самолета Ryanair, экстренно приземлившегося 23 мая в Минске, поступил грамотно, прислушавшись к рекомендации диспетчеров. Он мог принять и другое решение — продолжить полет в Вильнюс. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заслуженный пилот России, член организации «Офицеры России» Юрий Сытник

Ранее «ВМ» писала, что рекомендацию о посадке в аэропорту Минска самолету Ryanair дали белорусские диспетчеры. Это следует из расшифровки переговоров, которую опубликовал департамент по авиации министерства транспорта Белоруссии во вторник, 25 мая.

По словам Сытника, пилот мог не послушать диспетчера, проявить инициативу и полететь в пункт назначения — в Вильнюс. Однако пилот оценил ситуацию, повел себя грамотно и, руководствуясь международным документом, посадил борт в Минске. Диспетчер же, по словам эксперта, настаивал на посадке борта в белорусской столице, потому что государство, в воздушном пространстве которого находится самолет, отвечает за безопасность воздушного судна в нем.

— Он правильно принял решение, сев в аэропорту Минска. По документам Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и каждой страны пилот обязан выполнять законы той страны, в воздушном пространстве над которой он находится, — сказал Сытник.

Он отметил, что к пилоту никаких «претензий нет». Также собеседник «ВМ» обратил внимание на то, что для сопровождения самолета Ryanair в воздух поднимали истребитель МиГ-29 для контроля за положением борта, а не для того, чтобы его развернуть в случае отказа пилота садиться в Минске и препятствовать полету в Вильнюс.

Представители России на заседании Международной организации гражданской авиации (ICAO) выступили за проведение честного и транспарентного расследования экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

«Мы выступили за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами аэронавигационного и юридического управлений Секретариата ICAO», — цитирует ТАСС представителя РФ в ICAO Сергея Гудкова.

По его словам, многие страны, включая Британию и Францию, считают, что инцидент необходимо расследовать с точки зрения угрозы безопасности полётов.