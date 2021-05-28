Обзор иноСМИ: беспилотники поссорят Россию и Турцию

Беспилотники поссорят Россию и Турцию

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Недавние успехи турецких боевых беспилотников на нескольких военных аренах (в том числе в Нагорном Карабахе) заставили Россию и Запад занервничать, пишет египетское издание NoonPost. Из-за достижений Турции в области беспилотных летательных аппаратов правительства РФ Германии и некоторых других стран решил ускорить собственные разработки, чтобы сократить разрыв.

Минобороны Польши анонсировали закупку у Турции четырех эскадрилий дронов - в общей сложности 24 беспилотника Bayraktar TB2, поставка должна состояться в 2022 году. Польша станет первой страной НАТО , владеющей турецкими беспилотниками. Присутствие турецких дронов у границ России станет серьезным вызовом для стратегических отношений Москвы Анкары : турецкие беспилотники в руках Польши могут привести к «серьезным последствиям» и нанести ущерб общим интересам двух стран, подчеркивает NoonPost.

Швейцария отказалась от переговоров по сближению с ЕС

Швейцария решила положить конец семи годам переговоров с Евросоюзом , которые должны были модернизировать их двусторонние отношения. Об этом сообщает Euronews.

Партнеры «изо всех сил пытались» подписать черновик рамочного соглашения между ЕС и Швейцарией, гарантирующий справедливый и равный доступ страны к единому рынку ЕС. Власти Швейцарии объяснили отказ от соглашения «существенными разногласиями по ключевым аспектам». Основными проблемами стали свобода передвижения, равные условия и правила государственной помощи людям, переехавшим в страну из ЕС. Документ предполагал, что граждане Европейской экономической зоны получат право на свободное передвижение по Швейцарии. В стране решили, что это может повлечь за собой «более высокие затраты на социальное обеспечение» и «фактически представляет собой смену парадигмы в миграционной политике».

ЕС посоветовали «украсть» белорусов у Лукашенко

Британский историк Александр Кларксон считает, что главным ударом по Александру Лукашенко станут не санкции, введенные из-за инцидента с самолетом Ryanair, а массовая эмиграция из страны. Об этом сообщает Die Zeit.

Кларксон посоветовал ЕС открыть свой рынок труда для работников из Белоруссии - не только для айтишников, но и для специалистов из сферы сельского хозяйства, промышленности и для медиков. Историк подчеркнул, что режимы рушатся благодаря распаду элит. Чем больше людей покинет экономику страны, тем сложнее будет Лукашенко.

«Россия решила заработать на изоляции Белоруссии»

Хаос воцарился в европейских авиационных правилах: из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске страны запрещают своим авиакомпаниями полеты над Белоруссией и отказываются принимать белорусские авиалинии. Как утверждает Rzeczpospolita, на хаосе решили заработать российские перевозчики: они якобы перебросили свои самолеты в Минск, чтобы летать оттуда в ЕС вместо «Белавиа».

Дело в том, что только Литва и Украина закрыли пространство для всех самолетов, вылетающих из Белоруссии. Остальные страны лишь отозвали разрешение для белорусских авиакомпаний. Белорусы, в свою очередь, будут работать в аэропортах стран СНГ и доставлять пассажиров в Минск, а китайские, российские и индийские авиалинии без проблем летают над Белоруссией и приземляются в стране.

Украинец попытался ввезти в ЕС тысячи пистолетов

Глава МВД Румынии Лючиан Боде рассказал о задержанном на границе с Украиной грузовике с тысячами пистолетов. Об этом сообщает HotNews.ro.