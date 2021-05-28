В обход Белоруссии: согласован рейс из Вены в Москву

Как отметили в Austrian Airlines, разрешение на выполнение дальнейших запланированных пассажирских рейсов из Вены в Москву и транспортных рейсов из Вены в китайский Нанкин по альтернативному маршруту еще отсутствует. "Тем не менее Austrian Airlines ожидает и здесь положительного ответа от российских властей", - подчеркнула представитель авиакомпании. Она пояснила, что изменение маршрута полетов в Москву и Нанкин должно предварительно получать одобрение властей.