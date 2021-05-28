В обход Белоруссии: согласован рейс из Вены в Москву

Как сообщали ТАСС в Austrian Airlines, компания в четверг была вынуждена отменить пассажирский рейс из Вены в Москву, потому что Россия не выдала ей разрешение на его выполнение по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии. По такой же причине в тот же день не смог вылететь транспортный рейс из Вены в Нанкин. Наряду со многими другими европейскими авиакомпаниями австрийский авиаперевозчик приостановил полеты над воздушным пространством Белоруссии на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита ЕС
на фоне инцидента с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair.