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Россия разрешила Austrian Airlines совершить рейс в Москву в обход Белоруссии

ТАСС
1 час назад
Россия выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на осуществление в пятницу пассажирского рейса из Вены в Москву по альтернативному маршруту, который проходит не через воздушное пространство Белоруссии. Об этом сообщила ТАСС представитель этого австрийского авиаперевозчика.
В обход Белоруссии: согласован рейс из Вены в Москву
Фото:  Michal - MPstudio/Shutterstock/FOTODOM Michal - MPstudio/Shutterstock/FOTODOM
"Российские власти сегодня выдали разрешение Austrian Airlines на альтернативный маршрут полета из Вены в Москву, который пролегает не через белорусское воздушное пространство. Таким образом, Austrian Airlines может выполнить запланированный на сегодня рейс OS 601/602 из Вены в Москву и обратно", - отметила представитель авиакомпании.
Как отметили в Austrian Airlines, разрешение на выполнение дальнейших запланированных пассажирских рейсов из Вены в Москву и транспортных рейсов из Вены в китайский Нанкин по альтернативному маршруту еще отсутствует. "Тем не менее Austrian Airlines ожидает и здесь положительного ответа от российских властей", - подчеркнула представитель авиакомпании. Она пояснила, что изменение маршрута полетов в Москву и Нанкин должно предварительно получать одобрение властей.
Как сообщали ТАСС в Austrian Airlines, компания в четверг была вынуждена отменить пассажирский рейс из Вены в Москву, потому что Россия не выдала ей разрешение на его выполнение по альтернативному маршруту, который проходил не через воздушное пространство Белоруссии. По такой же причине в тот же день не смог вылететь транспортный рейс из Вены в Нанкин. Наряду со многими другими европейскими авиакомпаниями австрийский авиаперевозчик приостановил полеты над воздушным пространством Белоруссии на основании рекомендации Европейского агентства по авиационной безопасности в связи с решением саммита ЕС на фоне инцидента с экстренной посадкой 23 мая в Минске самолета ирландской компании Ryanair.
В МИД Австрии назвали российское решение не выдавать разрешение непонятным и призвали Москву не создавать искусственных препятствий для авиасообщения между Россией и Европой. Посол России в Вене Дмитрий Любинский заявил о недопустимости политизации темы авиасообщения между РФ и Австрией, поскольку нормализация авиаперевозок разрешима в диалоге авиационных властей двух стран.
В мире,МИД,ЕС,Москва,Россия,Вена,Беларусь,
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