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СМИ: Украина закрывает воздушное пространство для белорусских самолетов с 29 мая

ТАССиещё 4
54 минуты назад
Кабинет министров Украины на внеочередном заседании в пятницу одобрил запрет белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины с 00:00 29 мая.
"Поручили установить с 00:00 29 мая запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными суднами, которые зарегистрированы в реестрах Республики Беларусь", - сообщил агентству РБК-Украина источник в правительстве.
Это значит, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом. По данным собеседника агентства, кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и украинскому регулятору в сфере гражданской авиации ("Украэрорух").
С 26 мая Украина закрыла авиасообщение с Белоруссией в связи с принудительной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего по маршруту Афины - Вильнюс, и задержанием пассажира этого самолета - одного из основателей Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича.
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