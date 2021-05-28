Это значит, что белорусские самолеты не только не смогут садиться в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом. По данным собеседника агентства, кабмин дал соответствующее протокольное поручение Министерству инфраструктуры и украинскому регулятору в сфере гражданской авиации ("Украэрорух").