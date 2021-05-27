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Генпрокурор Украины сообщил об отказе РФ выдавать Януковича

Москва24иещё 10
1 час назад
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что Россия отказала в экстрадиции бывшего украинского президента Виктора Януковича. Данный запрос планируют направлять повторно.
Украина отказала Москве в выдаче Януковича
Фото: ТАССТАСС
"Мы подавали об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать об экстрадиции", – заявила она в эфире телеканала "Украина 24".
Экс-глава Украины заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Решение киевского апелляционного суда вступило в силу.
В 2014 году Янукович был отстранен от поста президента Украины. В 2017 году суд начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича.
Прокуратура собиралась потребовать в суде для экс-президента Украины пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
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