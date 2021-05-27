Украина отказала Москве в выдаче Януковича

"Мы подавали об экстрадиции, РФ нам отказала. Конечно, мы еще раз будем подавать об экстрадиции", – заявила она в эфире телеканала "Украина 24".
Экс-глава Украины заочно приговорен к 13 годам лишения свободы. Решение киевского апелляционного суда вступило в силу.
В 2014 году Янукович был отстранен от поста президента Украины. В 2017 году суд начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича.
Прокуратура собиралась потребовать в суде для экс-президента Украины пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.